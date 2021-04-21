مدرب استقلال الطاجيكي:"الهلال الفريق الأفضل بالبطولة"

ماجد محمد (صدى):
علق مدرب فريق استقلال الطاجيكي على خسارة فريقه أمام الهلال بثلاثية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا.
وقال مدرب استقلال الطاجيكي في المؤتمر الصحافي:"الهلال الفريق الأفضل بالبطولة، وقدم اللاعبون مهارات عالية في اللقاء"، موضحا:"تعرضنا لبعض المعوقات بسبب إصابة بعض اللاعبين".
وكان الهلال، انتزع فوزا ثمينا من نظيره فريق استقلال دوشنبه الطاجكيستاني بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء علي استاد الأمير فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا.