الهلال يهزم الطاجيكي ويحكم قبضته على الصدارة

ماجد محمد (صدى):
انتزع فريق الهلال، فوزا ثمينا من نظيره فريق استقلال دوشنبه الطاجكيستاني بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء علي استاد الأمير فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا.
وسجل الهدف الأول لصالح الهلال اللاعب علي آل بليهي في الدقيقة 39 من عمر المباراة، بينما أحرز هدف التعادل لصالح استقلال دوشنبه اللاعب وحدت حنونوف في الدقيقة 41. ونجح اللاعب هتان باهبري في تسجيل هدفين لصالح الهلال في الدقيقتين 52 و64.
ومن المقرر أن تقام مباريات الجولة الرابعة السبت 24 أبريل بين الاستقلال الطاجيكي والهلال، وبين شباب الأهلي وأجمك.