الأعداد السابقة للصحيفة

إغلاق 25 مسجداً في 8 مناطق بعد ثبوت إصابات بكورونا بين المصلين

منذ ساعة
1591
إغلاق 25 مسجداً في 8 مناطق بعد ثبوت إصابات بكورونا بين المصلين

الرياض (صدى):
أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 25 مسجداً مؤقتاً في 8 مناطق بعد ثبوت 25 إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما أُغلق خلال 73 يوماً 725 مسجداً، فُتح 677 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم, أن المساجد المغلقة 6 بمنطقة القصيم، رُصدت ست حالات بها, وخمسة مساجد بمنطقة مكة المكرمة رُصدت خمس حالات إصابة بها, وثلاثة مساجد بمنطقة الرياض رصدت ثلاث حالات بها, وثلاثة مساجد بمنطقة تبوك رصدت ثلاث حالات بها, وثلاثة مساجد بمنطقة الباحة رصدت بها ثلاث حالات, ومسجدان بمنطقة عسير رُصدت حالتان بها, ومسجدان بمنطقة الحدود الشمالية ت رُصدت حالتان بها, ومسجد بالمنطقة الشرقية.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 33 مسجداً, ثمانية منها بمنطقة الرياض, وسبعة بمنطقة القصيم, وستة بمنطقة مكة المكرمة, وأربعة بالمنطقة الشرقية, وثلاثة بمنطقة الحدود الشمالية, وثلاثة بمنطقة جازان, ومسجد بمنطقة الباحة, ومسجد بمنطقة المدينة المنورة, وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم، كما أهابت بالجميع في حال رصد أي تقصير أو تراخ في تطبيق الإجراءات أو عدم التقيد بالمواقيت المحددة للصلوات عامة والتراويح خاصة المعتمدة من الوزارة بالمبادرة بالإبلاغ عبر مركز خدمات المستفيدين 1933، فالتعاون واجب شرعي وسلوك حضاري.

وزارة الشؤون الإسلامية
مساجد
فيروس كورونا

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

خالد الحربي
🌹👍
ابو وليد
ابو يزيد يا تطرح الدليل والا انت مثل انصار فريق ابو خرقه ان عدم الحجه تفنن في الكذب اشكال والوان
د محمد ماجد بخش
هي إذا منتجات مزورة لكن الأسواق ملئى بها كنت أتابع تصريح المتحدث باسم وزارة التجارة بخصوص عقوبة المنتجات المقلدة . العفو منكم
د محمد ماجد بخش
هي إذا منتجات مزورة لكن الأسواق ملئى بها
د محمد ماجد بخش
من يعرف منكم يخبرني لأني ما عدت أعرف ما هو هذا اللون من الفن وهو هو تقليد أعمى

أخر الأخبار

التشهير بمنشأة عطارة باعت مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية في القنفذة 
التشهير بمنشأة عطارة باعت مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية في القنفذة 
منذ دقيقة 1013
"باهبري" أفضل لاعب في مباراة الهلال والاستقلال الطاجيكي
"باهبري" أفضل لاعب في مباراة الهلال والاستقلال الطاجيكي
منذ 5 دقائق 1135
مدرب استقلال الطاجيكي:"الهلال الفريق الأفضل بالبطولة"
مدرب استقلال الطاجيكي:"الهلال الفريق الأفضل بالبطولة"
منذ 10 دقائق 1244
معصبة من بعض رسايل الناس
معصبة من بعض رسايل الناس
منذ 18 دقيقة 285
جات سليمه
جات سليمه
منذ 19 دقيقة 276
شاهد من الضحية في الافتراس
شاهد من الضحية في الافتراس
منذ 19 دقيقة 309
نصائح هامة لفقدان الوزن في رمضان
نصائح هامة لفقدان الوزن في رمضان
منذ 20 دقيقة 1161
الهلال يهزم الطاجيكي ويحكم قبضته على الصدارة
الهلال يهزم الطاجيكي ويحكم قبضته على الصدارة
منذ 24 دقيقة 1570
الخريف يعلق على حلقة الشقيري التي استعرضت تنمية القطاع الصناعي في المملكة
الخريف يعلق على حلقة الشقيري التي استعرضت تنمية القطاع الصناعي في المملكة
منذ 33 دقيقة 1540
متحدث التجارة : السجن والغرامة لمن عرض أو باع أو حاز منتجات مقلدة
متحدث التجارة : السجن والغرامة لمن عرض أو باع أو حاز منتجات مقلدة
منذ 38 دقيقة 1473