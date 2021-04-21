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شاهد .. قصة أطول رحلة استثنائية لإعادة المواطنين من " لوس أنجلوس " إلى المملكة

منذ ساعة
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شاهد .. قصة أطول رحلة استثنائية لإعادة المواطنين من " لوس أنجلوس " إلى المملكة

الرياض (صدى):
روى الكابتن طيار "عبدالمجيد الفرائضي" تفاصيل أطول رحلة استثنائية لإجلاء سعوديين من "لوس أنجلوس".

وذكر، خلال حديثه لقناة الإخبارية، أن الرحلة انطلقت تنفيذًا لتوجيهات قادة المملكة بتسهيل عودة المواطنين إلى المملكة منذ بدء جائحة كورونا.

ولفت إلى أن الرحلة ضمت 8 طياريين و35 مضيف ومضيفة، موضحاً أن هذه الرحلة كانت استثنائية من حيث ظروفها.

وأبان بأن الرحلة إلى لوس أنجلوس في الأيام العادية تستغرق 16 ساعة ولا ينطلق الطيارين فور وصولهم للمطار إلا بعد يومين من الراحة.

وأكد أن رحلتهم أيام كورونا استغرقت 36 ساعة "ذهاب وعودة" دون مبيت لذلك كانت رحلة استثنائية.

 

المملكة
لوس أنجلوس
الطيران

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 127217
منذ 31 دقيقة
الله يعين ..

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أحدث التعليقات

خالد الحربي
🌹👍
ابو وليد
ابو يزيد يا تطرح الدليل والا انت مثل انصار فريق ابو خرقه ان عدم الحجه تفنن في الكذب اشكال والوان
د محمد ماجد بخش
هي إذا منتجات مزورة لكن الأسواق ملئى بها كنت أتابع تصريح المتحدث باسم وزارة التجارة بخصوص عقوبة المنتجات المقلدة . العفو منكم
د محمد ماجد بخش
هي إذا منتجات مزورة لكن الأسواق ملئى بها
د محمد ماجد بخش
من يعرف منكم يخبرني لأني ما عدت أعرف ما هو هذا اللون من الفن وهو هو تقليد أعمى

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