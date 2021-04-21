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ضبط 800 قطعة من الأنواط والرتب العسكرية المخالفة في الدوادمي

منذ 37 دقيقة
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ضبط 800 قطعة من الأنواط والرتب العسكرية المخالفة في الدوادمي

الرياض (صدى):
قامت اللجنة الأمنية في إمارة منطقة الرياض بجولة تفتيشية على محلات تفصيل الملابس العسكرية في محافظة الدوادمي،ضُبِطَ خلالها (800) قطعة من الرتب والأنواط والشعارات والأقمشة العسكرية المخالفة وأقمشة عهد لبعض القطاعات الأمنية، وجرت مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وتأتي هذه الجولات بناء على توجيهات ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وتشديدهما على ضرورة ضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.

شارك في الحملة العديد من القطاعات الحكومية ممثلة في وزارة الحرس الوطني، وزارة التجارة، أمانة منطقة الرياض، شرطة وجوازات المنطقة، ومكتب العمل في الرياض.

إمارة منطقة الرياض
الرتب
محافظة الدوادمي
الملابس العسكرية
الأنواط
الشعارات

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أحدث التعليقات

ابو وليد
ابو يزيد -- قصدك ابو خرقه جاي يهفهف -- هو فعلا جاي بكل الواسطات اللي امامه وخلفه بس فريق مو كفو يعني فاشل برغم...
ابوسامي
انا بعد أؤيد المقترح الاوربي واعطيهم الضوء الاخضر. السوبر الاوربي حيكون فقط للانديه الكبار، فهل سنرى ايظا في اسيا نفس المثل والتقدم نحو الامام
faeiz1122
يارجال النادي بكبره مسوي مظلوم وكل العالم ضده
faeiz1122
هذا وجهه مغسول بمرقه على مايقولون أغلب توقعاته غلط x غلط ومستمر يعني ملك التوقعات
faeiz1122
الله يجزاه خير بس ليش التصوير ؟

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