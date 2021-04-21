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نصيحة من لاعب النصر السابق للمغربي حمدالله بعد اعتراضه على قرار " مينيز "

منذ 49 دقيقة
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نصيحة من لاعب النصر السابق للمغربي حمدالله بعد اعتراضه على قرار " مينيز "

طلال الغامدي (صدى):
نصح لاعب النصر السابق، ناصر الفهد، المغربي، عبدالرزاق حمدالله عقب اعتراضه على قرار المدير الفني البرازيلي لفريقه مانو مينيز خلال مباراة فولاد.

ونشر ناصر الفهد، صورة من الأزمة بين اللاعب والمدرب، معلقا عليها:"يجب على حمدالله احترام الشعار واحترام قرارات المدرب خاصة أنه حتى الآن لم يعد لربع مستواه".

واختتم لاعب النصر السابق:"كان النصر هو الأفضل طوال المباراة ولكن مشكلته المستمره ضياع الفرص.. وبالتالي تشكل ضغط على بقية لاعبي الفريق طوال المباراة".

وكانت مباراة فريق النصر، وفولاد الإيراني، شهدت مساء يوم أمس الثلاثاء، شهدت أحداثًا مؤسفة بين محترف الفريق اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، والمدير الفني البرازيلي مانو مينيز.

 

النصر
عبدالرزاق حمدالله
مانو مينيز
فولاد
ناصر الفهد

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أحدث التعليقات

ابو وليد
ابو يزيد -- قصدك ابو خرقه جاي يهفهف -- هو فعلا جاي بكل الواسطات اللي امامه وخلفه بس فريق مو كفو يعني فاشل برغم...
ابوسامي
انا بعد أؤيد المقترح الاوربي واعطيهم الضوء الاخضر. السوبر الاوربي حيكون فقط للانديه الكبار، فهل سنرى ايظا في اسيا نفس المثل والتقدم نحو الامام
faeiz1122
يارجال النادي بكبره مسوي مظلوم وكل العالم ضده
faeiz1122
هذا وجهه مغسول بمرقه على مايقولون أغلب توقعاته غلط x غلط ومستمر يعني ملك التوقعات
faeiz1122
الله يجزاه خير بس ليش التصوير ؟

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