نصيحة من لاعب النصر السابق للمغربي حمدالله بعد اعتراضه على قرار " مينيز "

طلال الغامدي (صدى):
نصح لاعب النصر السابق، ناصر الفهد، المغربي، عبدالرزاق حمدالله عقب اعتراضه على قرار المدير الفني البرازيلي لفريقه مانو مينيز خلال مباراة فولاد.
ونشر ناصر الفهد، صورة من الأزمة بين اللاعب والمدرب، معلقا عليها:"يجب على حمدالله احترام الشعار واحترام قرارات المدرب خاصة أنه حتى الآن لم يعد لربع مستواه".
واختتم لاعب النصر السابق:"كان النصر هو الأفضل طوال المباراة ولكن مشكلته المستمره ضياع الفرص.. وبالتالي تشكل ضغط على بقية لاعبي الفريق طوال المباراة".
وكانت مباراة فريق النصر، وفولاد الإيراني، شهدت مساء يوم أمس الثلاثاء، شهدت أحداثًا مؤسفة بين محترف الفريق اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، والمدير الفني البرازيلي مانو مينيز.