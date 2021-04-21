الأعداد السابقة للصحيفة

ضبط 4 مصابين بفيروس كورونا لمخالفتهم تعليمات العزل في المدينة

منذ ساعة
1652
ضبط 4 مصابين بفيروس كورونا لمخالفتهم تعليمات العزل في المدينة

المدينة المنورة (صدى):
ضبطت شرطة المدينة المنورة 4 أشخاص لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، أن ما فعلوه يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد - 19)، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

وأشار إلى أن لائحة الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة؛ لمواجهة جائحة كورونا تنص على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة لا تزيد على (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على عامين، أو بهما معًا, وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة.

المدينة المنورة

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو وليد
ابو يزيد -- قصدك ابو خرقه جاي يهفهف -- هو فعلا جاي بكل الواسطات اللي امامه وخلفه بس فريق مو كفو يعني فاشل برغم...
ابوسامي
انا بعد أؤيد المقترح الاوربي واعطيهم الضوء الاخضر. السوبر الاوربي حيكون فقط للانديه الكبار، فهل سنرى ايظا في اسيا نفس المثل والتقدم نحو الامام
faeiz1122
يارجال النادي بكبره مسوي مظلوم وكل العالم ضده
faeiz1122
هذا وجهه مغسول بمرقه على مايقولون أغلب توقعاته غلط x غلط ومستمر يعني ملك التوقعات
faeiz1122
الله يجزاه خير بس ليش التصوير ؟

أخر الأخبار

مقتل 4 قيادات حوثية وأسر آخر في معارك عنيفة بمأرب
مقتل 4 قيادات حوثية وأسر آخر في معارك عنيفة بمأرب
منذ 8 دقائق 1207
خلافات عائلية تتسبب بمقتل سيدة على يد زوجها 
خلافات عائلية تتسبب بمقتل سيدة على يد زوجها 
منذ 14 دقيقة 317
بالصور.. طلال سام يوثق بنفسه لحظة تلقيه لقاح كورونا
بالصور.. طلال سام يوثق بنفسه لحظة تلقيه لقاح كورونا
منذ 29 دقيقة 283
ضبط 800 قطعة من الأنواط والرتب العسكرية المخالفة في الدوادمي
ضبط 800 قطعة من الأنواط والرتب العسكرية المخالفة في الدوادمي
منذ 36 دقيقة 1465
انتي وين وسباق الهجن وين
انتي وين وسباق الهجن وين
منذ 40 دقيقة 283
الحاجة ام الاختراع
الحاجة ام الاختراع
منذ 41 دقيقة 325
حتى القرد ما سلم منهم
حتى القرد ما سلم منهم
منذ 41 دقيقة 349
بالفيديو .. مندوب المملكة بمنظمة الأسلحة الكيمائية: دولتنا ضمن أوائل المؤسسين للمنظمة
بالفيديو .. مندوب المملكة بمنظمة الأسلحة الكيمائية: دولتنا ضمن أوائل المؤسسين للمنظمة
منذ 47 دقيقة 1410
نصيحة من لاعب النصر السابق للمغربي حمدالله بعد اعتراضه على قرار " مينيز "
نصيحة من لاعب النصر السابق للمغربي حمدالله بعد اعتراضه على قرار " مينيز "
منذ 49 دقيقة 1737
" الصحة " توضح الأعراض الطبيعية للقاح كورونا والاخرى التي تستدعي مراجعة الطبيب
" الصحة " توضح الأعراض الطبيعية للقاح كورونا والاخرى التي تستدعي مراجعة الطبيب
منذ ساعة 2059