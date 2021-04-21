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بيان من الطيران المدني للتأكيد على التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

منذ 10 دقائق
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بيان من الطيران المدني للتأكيد على التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

الرياض (صدى):
جددت الهيئة العامة للطيران المدني تأكيدها على التقيد بتطبيق "البروتوكولات" والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لجائحة كورونا COVID 19 في مباني الهيئة والمطارات والمنشآت التابعة لها.

وأكد معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، ضرورة التقيد بتطبيق "البرتوكولات" التي حددتها وزارة الصحة وعدم التهاون بها ومنها الالتزام بلبس الكمامة والتعقيم المستمر ومنع الازدحام واتباع الملصقات الإرشادية والحفاظ على المسافة الجسدية الآمنة، إلى جانب عدم السماح بدخول أي منشأة تخص الطيران المدني إلا من خلال استخدام تطبيق "توكلنا".

ودعا معاليه إلى التمسك بالإجراءات الصحية الموصى بها؛ من أجل المحافظة على المكتسبات التي تحققت في التصدي لجانحة كورونا وعدم التهاون في اتخاذ الاحترازات كافة، مشيرا إلى أن ذلك ما كان ليتحقق إلا بفضل الله ثم الرعاية الكريمة والدعم السخي من القيادة الحكيمة التي جعلت صحة المواطن وسلامته أولاً وقبل كل شيء.

وتقوم هيئة الطيران المدني وبالتعاون مع الجهات الأمنية بتكثيف جولات تفتيشية وزيارات رقابية على المطارات ومباني الهيئة والمنشآت التابعة لها لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية، كما فّعلت نقطة فرز (قياس درجة الحرارة أو تطبيق توكلنا)، وتعيين ضابط "بروتوكول" في كل منشأة وأكثر من 250 مراقباً؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى زيادة الرسائل التوعوية التثقيفية بجميع المباني والمطارات والمنشآت التابعة لها، والتأكيد على الشركات والمراكز التجارية بالمطارات بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني، تعمل على تنفيذ جميع الإجراءات والتدابير الوقائية في مطارات المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد 19-(COVID) وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة، وقامت بتنفيذ حزمة من الإجراءات بغية اتخاذ التدابير الصحية كافة وتطبيق أعلى درجات الوقاية وفقاً لمعايير السلامة والصحة العالمية.

الطيران المدني
الإجراءات الاحترازية

التعليقات

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أحدث التعليقات

الملل
كل الناس عارفين انه كذب في كذب واحنا احسن مافينا مانجيب الا اابرامج التافه مثل الحصن وفشل وكل برامج الترفيه فاشل مافي اي برنامج...
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. هذا تقصير من الجهات المسؤوله ، يتحملون جزوء من تبعاته ..
الملل
نصيحتك لفها وحطها في المكان اللي انت خابر
الملل
كان جبتوا واحد يشبه محمد رمضان عاي شان تضمه وتبوسه عالم زباله
مطر الاسود
حقا الغباء فطره عند بعض الناس

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