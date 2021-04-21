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بالفيديو .. خطأ بسيط يُغير مصير امرأة ألمانية كانت تعتقد أن المملكة صحراء وجمال فقط

منذ 56 دقيقة
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بالفيديو .. خطأ بسيط يُغير مصير امرأة ألمانية كانت تعتقد أن المملكة صحراء وجمال فقط

الرياض (صدى):
روت الألمانية "ستيفاني بروفت" تجربة العيش في المملكة، مضيفة أن انطباعها الأول عن المملكة هو الصدمة.

وأوضحت، خلال حديثها لبرنامج "تجربة فريدة المذاع على قناة SBC، أنها كان تعتقد أن المملكة عبارة عن صحراء وجمال لكنها صدمت عندما وجدت أنها مختلفة تماما عما تصورته.

وأضافت أنها جاءت إلى المملكة عن طريق خطأ ارتكبته، حيث كانت تخطط للعمل في بريطانيا فتقدمت إلى وكالة توظيف إلا أن الوكالة كانت وظفتها في السعودية.

وأكدت أنه تم الترحيب والإعتناء بها في المملكة، وأن نظرتها للمملكة تغيرت، وأصبحت تشعر بالراحة كثيرا.

المملكة
بريطانيا
جمال

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أحدث التعليقات

الملل
كل الناس عارفين انه كذب في كذب واحنا احسن مافينا مانجيب الا اابرامج التافه مثل الحصن وفشل وكل برامج الترفيه فاشل مافي اي برنامج...
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. هذا تقصير من الجهات المسؤوله ، يتحملون جزوء من تبعاته ..
الملل
نصيحتك لفها وحطها في المكان اللي انت خابر
الملل
كان جبتوا واحد يشبه محمد رمضان عاي شان تضمه وتبوسه عالم زباله
مطر الاسود
حقا الغباء فطره عند بعض الناس

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