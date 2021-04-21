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مدرب برشلونة ينتقد الاتحاد الأوروبي بسبب السوبر

منذ ساعة
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مدرب برشلونة ينتقد الاتحاد الأوروبي بسبب السوبر

وكالات (صدى):
انتقد رونالد كومان مدرب برشلونة، سلطات كرة القدم مع استمرارأزمة دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم رغم واقع توقف خطط تأسيسه في الوقت الحالي.

وهاجم رونالد كومان، الذي يستعد لمواجهة خيتافي في الدوري الإسباني، الاتحاد الأوروبي (اليويفا) ورابطة الدوري الإسباني، قائلا إن هناك حاجة لإجراء تعديلات تتعلق بخوض مباريات أقل.

وأشار مدرب برشلونة في مؤتمر صحفي "أتفق مع (بيب) جوارديولا (مدرب مانشستر سيتي) عندما يتعلق الحديث بعدد المباريات التي يخوضها اللاعبون على مدار الموسم، هذا عدد ضخم جدا".

وأوضح: "يتحدث الجميع عن دوري السوبر ودوري الأبطال، لكن اليويفا لا يهتم بعدد المباريات التي يخوضها اللاعبون، مومدرب برشلونة ينتقد الاتحاد الأوروبي بسبب السوبرضحا:"الشيء الوحيد الذي يهتم به هو المال، في رابطة الدوري الإسباني هذا هو الحال أيضا، انظروا إلى جدول المباريات، غدا سنلعب الساعة العاشرة مساء، نحن نحتاج إلى حماية اللاعبين".

وتابع:" حدث نقاش بينه وبين جوان لابورتا رئيس برشلونة عن دوري السوبر، لكنه رفض الحديث عن موقف النادي من المشاركة"، مبينا"هناك الكثير من الأزمات وأفضل حل هو عدم الحديث كثيرا الآن، لا أحد يعرف ما سيحدث، ما أريده أنا هو ما يصب في مصلحة هذا النادي".

وأكمل "لست المتحدث باسم النادي، وظيفتي الاستعداد للمباريات، نحتاج إلى معرفة كيف ستسير الأمور. نريد فقط أفضل شيء في مصلحة النادي لكن إذا كان هناك من يجب عليه الحديث عن هذا الأمر".

برشلونة
الاتحاد الأوروبي
رونالد كومان

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أحدث التعليقات

الملل
كل الناس عارفين انه كذب في كذب واحنا احسن مافينا مانجيب الا اابرامج التافه مثل الحصن وفشل وكل برامج الترفيه فاشل مافي اي برنامج...
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. هذا تقصير من الجهات المسؤوله ، يتحملون جزوء من تبعاته ..
الملل
نصيحتك لفها وحطها في المكان اللي انت خابر
الملل
كان جبتوا واحد يشبه محمد رمضان عاي شان تضمه وتبوسه عالم زباله
مطر الاسود
حقا الغباء فطره عند بعض الناس

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