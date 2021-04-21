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بالصور.. ضبط منازل تُحضّر فيها الأطعمة وتُخزّن بطرق مخالفة في تبوك

منذ ساعة
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بالصور.. ضبط منازل تُحضّر فيها الأطعمة وتُخزّن بطرق مخالفة في تبوك

تبوك (صدى):
ضبطت فرق أمانة منطقة تبوك الميدانية مساء أمس ، ثلاثة منازل بمدينة تبوك , تُحضّر فيها الأطعمة وتُخزّن بطرق مخالفة وبدائية , ويتم توزيعها على عدد من المطاعم.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية عثرت في داخل تلك المنازل على كمية من اللحوم والدواجن والخضروات الفاسدة ، والتي جرى إتلافها على الفور ، وإحالة المخالفين للجهات المعنية ، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي ضمن جولاتها الرقابية المكثفة على المطاعم والمنشآت الغذائية وأسواق النفع العام .

من جهة أخرى وجه أمين المنطقة المهندس درويش آل محفوظ جميع البلديات بتسخير كافة إمكاناتها الرقابية لحماية المواطنين والمقيمين من أثر جائحة كورونا ، مشدداً على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية وايضاً تطبيق الاشتراطات الصحية .

تبوك

التعليقات

جاردينيا***
جاردينيا*** عدد التعليقات : 13781
منذ ساعة
لازم المطاعم الي تتعامل معهم وتاخذ الاكل تبيعه تتقفل نهائي وتشهرون فيها

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أحدث التعليقات

الملل
كل الناس عارفين انه كذب في كذب واحنا احسن مافينا مانجيب الا اابرامج التافه مثل الحصن وفشل وكل برامج الترفيه فاشل مافي اي برنامج...
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. هذا تقصير من الجهات المسؤوله ، يتحملون جزوء من تبعاته ..
الملل
نصيحتك لفها وحطها في المكان اللي انت خابر
الملل
كان جبتوا واحد يشبه محمد رمضان عاي شان تضمه وتبوسه عالم زباله
مطر الاسود
حقا الغباء فطره عند بعض الناس

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