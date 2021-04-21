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بالفيديو .. تفاصيل الحادث الذي أودى بحياة الإعلامي " عبدالرحمن الشبيلي "

منذ 37 دقيقة
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بالفيديو .. تفاصيل الحادث الذي أودى بحياة الإعلامي " عبدالرحمن الشبيلي "

الرياض (صدى):
سرد الأمير الوليد بن بدر بن سعود، صهر الإعلامي وعضو مجلس الشورى السابق، عبدالرحمن الشبيلي، تفاصيل الحادث الذي أودى بحياة الأخير في باريس.

وذكر، خلال حديثه لبرنامج "الراحل" المذاع على قناة روتانا خليجية، أن الشرفة التي كان يتواجد بها "الشبيلي" سقطت مما أدى إلى إصابته ومصرعه.

وأضاف أن سقوط الشرفة كان راجع لسببين أحدهما معماري والآخر طبيعي، إذ كانت الأيام التي سبقت يوم الحادث، ممطرة، وهذا أثر سلبًا على الخشب الذي تم استخدامه في بناء الشرفة التي شهدت الحادث.

ولفت إلى أن الشرفة كان بها خطأ معماري أيضا مما ساهم في سقوطها بعد أن ضعف بنائها إثر الأمطار، مضيفا أن "الشبيلي" توجه من غرفة نومه إلى الشرفة، فسقطت به وأصيب بنزيف داخلي في الرأس وتوفي فيما بعد إثر هذه الإصابة.

باريس
روتانا خليجية
عبدالرحمن الشبيلي
الأمير الوليد بن بدر بن سعود

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