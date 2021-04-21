رئيس اللجنة الطبية يحدد ضوابط للاعبي النصر للمشاركة في التمارين ومعسكر الفريق

نواف السالم (صدى):
قال رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد السعودي صالح الحارثي، إنه يتعيّن على اللاعبين المصابين بفيروس كورونا في مباريات دوري أبطال آسيا لكرة القدم، المقامة بعض مجموعاتها لمنطقة الغرب بنظام التجمّع في المملكة، الحصول على مسحة سلبية بعد 72 ساعة من آخر اختبار إيجابي ثم مسحة سلبية ثانية بعد 24 ساعة للتأكد من مشاركتهم.
وأضاف صالح الحارثي:"مَن تظهر نتيجة مسحته الطبية إيجابية يتم عزله بصورة مباشرة، على أن يُجري مسحة طبية أخرى بعد 72 ساعة من ظهور النتيجة، وفي حال ظهرت النتيجة سلبية يتم إجراء مسحة أخرى في غضون 24 ساعة، وإذا ظهرت سلبية فإن اللاعب يحق له العودة لمعسكر الفريق"، بحسب وكالة "فرانس برس".
وأوضح:" يبقى قرار المشاركة في التمارين خاضعا للجهاز الطبي للفريق وفقًا لجاهزيته البدنية، أما في حال استمرت النتيجة الإيجابية، يتابع إجراء المسحة الطبية كل 72 ساعة إلى أن تظهر النتيجة السلبية، بعد ذلك يتم إجراء مسحة بعد مرور 24 ساعة للتأكد من النتيجة السلبية، وبالتالي يحق له المشاركة مع فريقه".
وكان نادي النصر،أعلن الاثنين ارتفاع المصابين في صفوفه بكورونا إلى تسعة، بينهم اللاعبون الحارس الأسترالي براد جونز، المهاجم فراس البريكان، الظهير الأيسر عبدالرحمن العبيد، عبدالعزيز علاوي وأسامة الخلف.