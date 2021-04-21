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شاهد.. الخثلان يوضح حكم صيام من ينظر إلى الحرام

منذ 50 دقيقة
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شاهد.. الخثلان يوضح حكم صيام من ينظر إلى الحرام

الرياض (صدى):
أوضح الشيخ سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،حكم صيام من ينظر إلى الحرام.

وقال سعد الخثلان خلال مداخلة في برنامج "فتاوي":"صيامه صحيح لكن هذه المعصية وهي النظر لامرأة أجنبية ينقص من أجر الصيام".

وأضاف:"لا فرق في ذلك كون أنها مسلمة أو غير مسلمة لأن الرجل محرم عليه أن ينظر إلى النساء الأجانب"، مستشهدا بقوله تعالى:" قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون".

وتابع:" إذا حصل ذلك فعليه التوبة وأن يكثر من النوافل حتى يجبر هذا النقص أو الخلل الذي قد يقع."

الحرام
سعد الخثلان
الصيام

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