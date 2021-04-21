الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. رونالدينيو يلعب كرة الشاطئ مع أصدقائه في أحدث ظهور له 

منذ ساعة
1744
1
شاهد.. رونالدينيو يلعب كرة الشاطئ مع أصدقائه في أحدث ظهور له 

وكالات (صدى):
نشر النجم البرازيلي الشهير رونالدينيو، مقطع فيديو  عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، ظهر من خلاله وهو يلعب كرة الشاطئ مع أصدقائه، في إحدى رحلاتهم.

وعلق رونالدينيو، قائلا:"بينما اللحم يتم شوائه، هناك لعبة في الرمال نخوضها".

وكانت عدة تقارير، كشفت أن النجم البرازيلي يعيش أوقات صعبة للغاية، منذ وفاة والدته بسبب فيروس كورونا، فى نهاية فبراير الماضى وكانت تربطها علاقة مقربة معه.

وبحسب التقارير، فإن نجم برشلونة وميلان السابق أسلوب حياته بات سيئا للغاية ومصاب بحالة اكتئاب شديدة، ووفقا لأحد أصدقائه فإنه فى حالة سكر دائما ولا يتوقف عن شرب الكحوليات منذ الصباح الباكر حتى الليل.

رونالدينيو
كرة الشاطئ

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 8526
منذ ساعة
تيه

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ع. س. ع
والخرقة ليست بطولة والجدار ليس كأس وقطع الجرايد ليست ميداليات ذهبية يا ابو خرقة وابو الحشوان
ع. س. ع
صفر آسيا سيبقى صفر حتى لو لعب امام اثنين فقط من فريق الخصم ويرددون نشيدهم وعبر الزمان سنبقى صفر ثلاثة دوري آسيا صفر واعلامهم...
ع. س. ع
لماذا الاتحاد الآسيوي الفاسد لا يلغي مشاركة البقراوية في البطولة كما ألغى مشاركة زعيم آسيا في النسخة الماضية أو أن الاتحاد النيشيموري تغلغل داخلة...
سعيد فرج
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لو سمحت أنا بواجه نفس المشكله برضو ومش عارف أعمل إيه كل ما أروح مكان البصمه متظهرش يظهرلي فشل...
د محمد ماجد بخش
في الذرات وفي العناصر تحل وحدات الكتلة العددية محل وحدات الكتلة الذرية بمعنى تتساوى ذرات العناصر في مثيل مجموع أعداد الكتلة ولكن الكتلة الثقالية...

أخر الأخبار

بالفيديو .. الأمير الوليد بن بدر يروي قصة زواجه من ابنة الإعلامي "عبدالرحمن الشبيلي"
بالفيديو .. الأمير الوليد بن بدر يروي قصة زواجه من ابنة الإعلامي "عبدالرحمن الشبيلي"
منذ 19 دقيقة 1808
نيابة أمن الدولة: 18 موقوفًا على ذمة قضية زعزعة استقرار المملكة
نيابة أمن الدولة: 18 موقوفًا على ذمة قضية زعزعة استقرار المملكة
منذ 27 دقيقة 1908
بالفيديو .. تفاصيل الحادث الذي أودى بحياة الإعلامي " عبدالرحمن الشبيلي "
بالفيديو .. تفاصيل الحادث الذي أودى بحياة الإعلامي " عبدالرحمن الشبيلي "
منذ 36 دقيقة 2323
رئيس اللجنة الطبية يحدد ضوابط للاعبي النصر للمشاركة في التمارين ومعسكر الفريق
رئيس اللجنة الطبية يحدد ضوابط للاعبي النصر للمشاركة في التمارين ومعسكر الفريق
منذ 39 دقيقة 1533
باكستانيين يضربون جندي
باكستانيين يضربون جندي
منذ 42 دقيقة 822
انقاذ سائقة فقدت الوعي على طريق سريع
انقاذ سائقة فقدت الوعي على طريق سريع
منذ 43 دقيقة 482
اليوم يومه
اليوم يومه
منذ 44 دقيقة 309
شاهد.. الخثلان يوضح حكم صيام من ينظر إلى الحرام
شاهد.. الخثلان يوضح حكم صيام من ينظر إلى الحرام
منذ 50 دقيقة 1796
مدافع بايرن ميونيخ يقترب من ريال مدريد
مدافع بايرن ميونيخ يقترب من ريال مدريد
منذ 57 دقيقة 1459
بالفيديو .. حكم الإفطار في رمضان خلال الامتحانات الدراسية
بالفيديو .. حكم الإفطار في رمضان خلال الامتحانات الدراسية
منذ ساعة 1770