شاهد.. رونالدينيو يلعب كرة الشاطئ مع أصدقائه في أحدث ظهور له 

وكالات (صدى):
نشر النجم البرازيلي الشهير رونالدينيو، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، ظهر من خلاله وهو يلعب كرة الشاطئ مع أصدقائه، في إحدى رحلاتهم.
وعلق رونالدينيو، قائلا:"بينما اللحم يتم شوائه، هناك لعبة في الرمال نخوضها".
وكانت عدة تقارير، كشفت أن النجم البرازيلي يعيش أوقات صعبة للغاية، منذ وفاة والدته بسبب فيروس كورونا، فى نهاية فبراير الماضى وكانت تربطها علاقة مقربة معه.
وبحسب التقارير، فإن نجم برشلونة وميلان السابق أسلوب حياته بات سيئا للغاية ومصاب بحالة اكتئاب شديدة، ووفقا لأحد أصدقائه فإنه فى حالة سكر دائما ولا يتوقف عن شرب الكحوليات منذ الصباح الباكر حتى الليل.