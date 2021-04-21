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بالفيديو.. تفاصيل ملحمية في معركة الحلوة «محرقة» العثمانيين

منذ 11 دقيقة
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بالفيديو.. تفاصيل ملحمية في معركة الحلوة «محرقة» العثمانيين

الرياض (صدى):
‏حاول العثمانيون ترهيب القرى النجدية للدخول في طاعتهم بعد قيام الدولة السعودية الثانية، وبعد أن فشلوا أرسلوا مرتزقتهم بقيادة إسماعيل آغا، فكانت معركة الحلوة لهم "محرقة".

في عام 1253 هـ أرسل العثماني إسماعيل آغا رسائل لأهالي الحوطة والحلوة للدخول في طاعة الترك، فأعادوا الرسائل إليه بأن الطاعة لله ثم لآل سعود أما غير هذا فنحن نحد سيوفنا فلا طاعة لكم وليس لكم عندنا إلا الدم، بحسب برنامج "العصملي".

وجهز إسماعيل آغا جنده لاقتحام الحلوة وسار بهم وعددهم نحو 7 آلاف مجهزين بالبنادق والمدافع، وأخرج أهل الحلوة النساء والأطفال إلى الجبال وحفروا الخنادق، وجهزوا سيوفهم وأعدوا الخطة للمقاومة والتقى الجيشان ليذلهم جيش الحلوة ويكسر غرور الترك؛ لينسحب جنود العثمانيين من المعركة وأخذوا في الصراخ وسط ذهول إسماعيل آغا.

 

نجد
العثمانيين
العصملي
معركة الحلوة

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
طالبك ياسيدي السماح لأجل خاطري المعذرة طبع المحبين السماح والعفو عند المقدرة
د محمد ماجد بخش
أهم إشي تحسبوا العدة صح
محمد
لايوجد بديل افضل من الموجود، لو جاء رئيس غير الاسد ممكن مايكون مدعوم من روسيا وكرسيه مهدد في اي لحظة
د محمد ماجد بخش
وخصوصا الدول التي شعبها وادع
د محمد ماجد بخش
والله يا جماعة التعليم ثم التعليم ثم التعليم ولا يقتصر التعليم فقط على بناء الشخصية بل القراءة ثم القراءة ثم القراءة ولا يقتصر الأمر...

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