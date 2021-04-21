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"الإعلام المرئي" تتحفظ على أكثر من 5 آلاف ماده إعلامية وتغلق 13 مطبعة

منذ 49 دقيقة
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"الإعلام المرئي" تتحفظ على أكثر من 5 آلاف ماده إعلامية وتغلق 13 مطبعة

الرياض (صدى):
نفذ مركز الضبط في الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع خلال الفترة من 20 مارس إلى 20ابريل 2021، حملات ميدانية واسعة النطاق على عدد كبير من المنشآت الإعلامية.

ونفذت الفرق الميدانية 1087 جولة رقابية، تم خلالها حرز 5405 مواد إعلامية ورصد عدد من المخالفات منها مزاولة النشاط الإعلامي بدون ترخيص أو عدم تجديد الترخيص، وتم التعامل معها على الفور وتطبيق الغرامات والجزاءات، مما نتج عنها إغلاق 13 مطبعة وعدد من المحلات لحين تصحيح أوضاعهم.

وأكدت الهيئة استمرار الحملات الرقابية واتخاذ التدابير اللازمة لردع المخالفين، داعية المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات من خلال الرقم الموحد 920004242.

المملكة

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
طالبك ياسيدي السماح لأجل خاطري المعذرة طبع المحبين السماح والعفو عند المقدرة
د محمد ماجد بخش
أهم إشي تحسبوا العدة صح
محمد
لايوجد بديل افضل من الموجود، لو جاء رئيس غير الاسد ممكن مايكون مدعوم من روسيا وكرسيه مهدد في اي لحظة
د محمد ماجد بخش
وخصوصا الدول التي شعبها وادع
د محمد ماجد بخش
والله يا جماعة التعليم ثم التعليم ثم التعليم ولا يقتصر التعليم فقط على بناء الشخصية بل القراءة ثم القراءة ثم القراءة ولا يقتصر الأمر...

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