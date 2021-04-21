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بالفيديو.. محلل اقتصادي: نتوقع انخفاض التستر التجاري بشكل كبير

منذ 39 دقيقة
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بالفيديو.. محلل اقتصادي: نتوقع انخفاض التستر التجاري بشكل كبير

الرياض (صدى):
توقع المحلل الاقتصادي سليمان العساف، اليوم الأربعاء، أن تنخفض نسبة التستر التجاري بشكل كبير بسبب العقوبات التي وضعتها المملكة.

وقال سليمان العساف، خلال مداخلة هاتفية له مع قناة "الإخبارية"، أنه خلال الفترة الماضية انتشرت جرائم التستر التجاري بشكل كبير ولكن وزارة التجارة وضعت العديد من الشروط والدولة اتخذت العديد من الإجراءات وكل تلك الأمور مع العقوبات ستحد من نسبة التستر التجاري بشكل كبير.

وأوضح "العساف"، أنه لابد من وضع تعديل وتصحيح لهذه الأمور؛ حيث يتم الاتفاق مع من لديهم أعمال ومنح تراخيص لهم حتى يعطى الفرصة ويقلل عملية التستر، فيما يمثل قطاع التستر حول العالم حوالي 6 تريليون دولار ودول العالم كلها تعاني منه، ونريد التقليل من آثاره ونتائجه.

 

المملكة
التستر التجاري
عقوبات
محلل اقتصادي

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
طالبك ياسيدي السماح لأجل خاطري المعذرة طبع المحبين السماح والعفو عند المقدرة
د محمد ماجد بخش
أهم إشي تحسبوا العدة صح
محمد
لايوجد بديل افضل من الموجود، لو جاء رئيس غير الاسد ممكن مايكون مدعوم من روسيا وكرسيه مهدد في اي لحظة
د محمد ماجد بخش
وخصوصا الدول التي شعبها وادع
د محمد ماجد بخش
والله يا جماعة التعليم ثم التعليم ثم التعليم ولا يقتصر التعليم فقط على بناء الشخصية بل القراءة ثم القراءة ثم القراءة ولا يقتصر الأمر...

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