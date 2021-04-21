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بالصور.. عرض قصة مسجد قرية «الملد» التاريخي على شاشة قناة السعودية

منذ ساعة
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بالصور.. عرض قصة مسجد قرية «الملد» التاريخي على شاشة قناة السعودية

الرياض (صدى):
من بين زوايا أقدم القرى في منطقة الباحة والتي كانت تعد قلعة بارزة في المنطقة، يروي برنامج المساجد التاريخية اليوم على شاشة قناة "السعودية" قصة مسجد قرية الملد التاريخي.

وتعرض الحلقة التي تبث في تمام الساعة السادسة مساءاً تاريخ المسجد الذي بني على طراز السراة المعماري منذ أكثر من 88 سنة ويمثل أقدم المباني التراثية في المحافظة.

ويأتي تطوير المسجد ضمن مشروع سمو ولي العهد لترميم وتأهيل المساجد التاريخية بالمملكة والذي يعرضها برنامج المساجد التاريخية في سلسلة حلقات ثرية خلال شهر رمضان المبارك.

وجدير بالذكر، أنه يأتي البرنامج ضمن باقة ضخمة تضم أكثر من ٣٣ عملاً تعرضها هيئة الإذاعة والتلفزيون خلال شهر الخير على شاشاتها لتقديم محتوى متنوع للمشاهد السعودي.

منطقة الباحة
قناة السعودية
برنامج المساجد التاريخية
مسجد قرية الملد التاريخي

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
طالبك ياسيدي السماح لأجل خاطري المعذرة طبع المحبين السماح والعفو عند المقدرة
د محمد ماجد بخش
أهم إشي تحسبوا العدة صح
محمد
لايوجد بديل افضل من الموجود، لو جاء رئيس غير الاسد ممكن مايكون مدعوم من روسيا وكرسيه مهدد في اي لحظة
د محمد ماجد بخش
وخصوصا الدول التي شعبها وادع
د محمد ماجد بخش
والله يا جماعة التعليم ثم التعليم ثم التعليم ولا يقتصر التعليم فقط على بناء الشخصية بل القراءة ثم القراءة ثم القراءة ولا يقتصر الأمر...

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