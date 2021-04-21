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سحب رعدية ورياح نشطة تسود أجواء غدًا الخميس

منذ ساعة
1768
سحب رعدية ورياح نشطة تسود أجواء غدًا الخميس

الرياض (صدى):
أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن توقعاته لحالك الطقس غدًا الخميس؛ حيث توقع سماء غائمة جزئيا على معظم مناطق المملكة مع فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد الى أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك، الجوف، حائل والحدود الشمالية.

وأوضح مركز الأرصاد، أن طقس البحر الأحمر: الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والاوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج: من متر الى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

وأشار إلى أن الخليج العربي، الرياح السطحية فيه جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 12-32 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج نصف المتر إلى متر، وحالة البحر: خفيف الموج.

 

المملكة
الطقس
سحب رعدية
رياح نشطة

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
طالبك ياسيدي السماح لأجل خاطري المعذرة طبع المحبين السماح والعفو عند المقدرة
د محمد ماجد بخش
أهم إشي تحسبوا العدة صح
محمد
لايوجد بديل افضل من الموجود، لو جاء رئيس غير الاسد ممكن مايكون مدعوم من روسيا وكرسيه مهدد في اي لحظة
د محمد ماجد بخش
وخصوصا الدول التي شعبها وادع
د محمد ماجد بخش
والله يا جماعة التعليم ثم التعليم ثم التعليم ولا يقتصر التعليم فقط على بناء الشخصية بل القراءة ثم القراءة ثم القراءة ولا يقتصر الأمر...

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