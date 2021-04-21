سعود الصرامي: الاستحواذ على الكرة لا يوكل عيش يا نصر

نواف السالم (صدى):
أعرب سعود الصرامي المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر، اليوم الاربعاء، عن عدم إعجابه بأسلوب لعب المدرب البرازيلي مانو مينيز وأداء لاعب النصر أمام فولاد خوزستان الإيراني في دوري أبطال آسيا 2021.
وتعادل النصر، مع فولاد الإيراني، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2021؛ ليعلق سعود الصرامي: "مباراة النصر فولاذ نسخة مكررة من مباراة النصر الفيصلي".
وتابع الصرامي: "استحواذ نصراوي كامل على الكرة و على الملعب وسط نجاعة هجومية خجولة، الفريق المنافس يبحث عن خطأ يقع فيه لاعب نصراوي أو حكم المباراة بمعني اللعب بأسلوب دعاء الوالدين"، مضيفًا: "الاستحواذ على الكرة لا يوكل عيش يا نصر".