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إطلاق حملة للفحص المبكر للأمراض المزمنة في رمضان

منذ ساعة
1947
إطلاق حملة للفحص المبكر للأمراض المزمنة في رمضان

حامد العمري (صدى):
أطلقت الجمعية الخيرية للرعاية الصحية الأولية (درهم وقاية) حملة الفحص المبكر للأمراض المزمنة خلال شهر رمضان في العاصمة المقدسة.

وتعد الحملة هي الأولى من نوعها على مستوى منطقة مكة المكرمة، حيث تهدف لتحقيق مبدأ الوقاية من الأمراض المزمنة، وفحص أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع المكي لمرضي السكر والضغط، بجانب تلافي حصول مضاعفات لهذه الأمراض.

وتستهدف الحملة كل الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم (45) عاما، ومن أصيبوا بالسمنة من غير المشخصين بمرض السكري من قبل.

وكونت الجمعية فريق تطوعي من الممارسين الصحيين السعوديين المؤهلين من الجنسين ، ووزعتهم على (8) مواقع مابين أسواق ومولات كبرى في مدينة مكة المكرمة، حيث سيعمل الفريق على مدار (20) يوما بمعدل ثلاث ساعات ونصف يوميا ، تبدأ من بعد صلاة الظهر حتى صلاة العصر، لفحص قرابة (8) الآف مستهدف خلال الشهر الكريم.

ويوضح مدير إدارة البرامج والمشاريع بالجمعية الدكتور مهند الغامدي أن اختيار التوقيت جاء بشكل مدروس، بحيث يكون الجميع صائما ، وبالتالي يمكن إجراء الفحص بتكلفة منخفضة لاتتجاوز ريالين للشخص الواحد، فيما ستكون الكلفة أكبر بكثير في حال كان الشخص مفطرا .

وشدد الغامدي على أن الفحص مجاني ومتاح ، والجمعية هي من تتكفل بكل شيء من باب دورها التوعوي والوقائي والمساهمة في مساعدة الأفراد الذين لديهم بدايات في هذه الأمراض للسيطرة عليها ومعالجتها مبكرا.

وتطرق مدير إدارة التطوع بالجمعية صهيب عثمان هوساوي لدور المتطوعين في الحملة، مبينا أنهم مكلفون باستقبال الزوار بالحملة وتوعيتهم بأهمية الفحص المبكر للأمراض المزمنة، وقياس العلامات الحيوية للمرضى كالسكر والضغط وكتلة الجسم ، وتوعية المرضى ونصحهم بمتابعة الطبيب المختص في حال كانت النتائج غير طبيعية.

وقدم هوساوي شكره وتقديره لكل من عمل وتعاون لإنجاح الحملة التي تستمر حتى نهاية الشهر، وعلى رأسهم رئيس مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي ، وكافة أعضاء مجلس الإدارة ، والعاملين والمتطوعين لتحقيق الهدف الأسمى من هذي الحملات التي تكون عونا لوزارة الصحة في اكتشاف الأمراض المزمنة حفاظا على صحة المجتمع ، وتقليلا من التكلفة المالية لعلاجهم .

مكة المكرمة
رمضان
الأمراض
الفحص المبكر

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
طالبك ياسيدي السماح لأجل خاطري المعذرة طبع المحبين السماح والعفو عند المقدرة
د محمد ماجد بخش
أهم إشي تحسبوا العدة صح
محمد
لايوجد بديل افضل من الموجود، لو جاء رئيس غير الاسد ممكن مايكون مدعوم من روسيا وكرسيه مهدد في اي لحظة
د محمد ماجد بخش
وخصوصا الدول التي شعبها وادع
د محمد ماجد بخش
والله يا جماعة التعليم ثم التعليم ثم التعليم ولا يقتصر التعليم فقط على بناء الشخصية بل القراءة ثم القراءة ثم القراءة ولا يقتصر الأمر...

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