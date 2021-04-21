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"الأمن البيئي" يضبط 6 مخالفين يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة في جدة

منذ ساعة
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"الأمن البيئي" يضبط 6 مخالفين يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة في جدة

جدة (صدى):
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (6) مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة من دون تصريح في محافظة جدة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط (3) جرافات و(3) شاحنات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لمواطن، ويعمل عليها مقيمون من الجنسيات الأفغانية والباكستانية وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية.

وحث الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (999) و(996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

التعليقات

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
طالبك ياسيدي السماح لأجل خاطري المعذرة طبع المحبين السماح والعفو عند المقدرة
د محمد ماجد بخش
أهم إشي تحسبوا العدة صح
محمد
لايوجد بديل افضل من الموجود، لو جاء رئيس غير الاسد ممكن مايكون مدعوم من روسيا وكرسيه مهدد في اي لحظة
د محمد ماجد بخش
وخصوصا الدول التي شعبها وادع
د محمد ماجد بخش
والله يا جماعة التعليم ثم التعليم ثم التعليم ولا يقتصر التعليم فقط على بناء الشخصية بل القراءة ثم القراءة ثم القراءة ولا يقتصر الأمر...

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