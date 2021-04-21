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ظهور لوحة جديدة في مكتب ولي العهد خلال اتصال مرئي

منذ 49 دقيقة
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ظهور لوحة جديدة في مكتب ولي العهد خلال اتصال مرئي

الرياض (صدى):
ظهرت لوحة الفنان التشكيلي ورئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للفنون التشكيلية، عبدالرحمن السليمان، في مكتب ولي العهد وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان.

وجاء ذلك خلال حضوره جلسة مجلس الوزراء أمس الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي، فيما أعرب الفنان التشكيلي عن سعادته الغامرة بوجود عمله الفني في مكتب ولي العهد، لافتا إلى أن دعم الأمير محمد بن سلمان للفنانين السعوديين ليس بمستغرب.

وأوضح "السليمان" أن "المشاريع الفنية وبشاراتها تتوالى وتتوجه لفناني المملكة، وأبنائها بأجيالهم وتوجهاتهم الفنية الأصيلة"، موجهًا الشكر والعرفان والامتنان للأمير محمد بن سلمان على هذه البادرة الطيبة.

ولي العهد
لوحة
اتصال مرئي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 8511
منذ 35 دقيقة
هذا المكتب البيضاوي الصح والأصل فيه قول وفن وعمل
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 8511
منذ 27 دقيقة
عقبال ما يختار سموه جدولي الدولي الدوري للعناصر الكيميائية وهو من ١٤ مجموعة ويشرفني بأن يضعه في مكتبه وقتها سأنسى كلفته وهي ٨ ملايين ريال المهم يكتمل البحث على خير

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أحدث التعليقات

ابو وليد
رد رائع من الطباخة
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
¥ ولد نجد ¥
الله يبعده عنا وعن المسلمين ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمين
د محمد ماجد بخش
وجهة نظر . ونظرية وجيهة
د محمد ماجد بخش
عقبال ما يختار سموه جدولي الدولي الدوري للعناصر الكيميائية وهو من ١٤ مجموعة ويشرفني بأن يضعه في مكتبه وقتها سأنسى كلفته وهي ٨ ملايين...

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