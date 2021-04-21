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بالفيديو.. مسجد «الجلعود» أحد أبرز المساجد التاريخية في حائل

منذ ساعة
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بالفيديو.. مسجد «الجلعود» أحد أبرز المساجد التاريخية في حائل

نايف السالم (صدى):
يعتبر مسجد الجلعود أحد أبرز المساجد التاريخية في منطقة حائل، والذي تم بنائه عام 1175هـ؛ حيث يحظى بموقع استراتيجي في بلدة سميراء، وكانت هذه البلدة محطة مشهورة في طريق الحج المكي الكوفي قديمًا.

وفي السياق نفسه، تم بناء المسجد من جديد عام 1347هـ، كما خضع للعديد من الترميمات لاحقًا، قبل أن ينضم لمشروع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإعادة تأهيل وترميم المساجد التاريخية، كما عمل مشروع التأهيل على توسيع المسجد الذي يفد إليه المصلون من خارج بلدة سميراء.

وأصبحت مساحته 250 مترًا بعد أن كانت 227 مترًا، وصار يتسع لـ129 مصليًا بدلًا من 80، كما أُعيد بناء خلوته الخلفية بعد أن كانت مهملة، وأُضيفت للمسجد مرافق عديدة تضمن راحة المصلين، الذين عادوا للتوافد عليه بعد أن تجدد رفع الأذان فيه عقب تطويره.

ويُنسب المسجد إلى عائلة الجلعود التي استمرت في إمامة المسجد والعناية به حتى وقتنا الحاضر، ويشير سلامة الجلعود -أحد الأهالي المتعهدين بالمسجد- إلى أنه كان مقرًا للتعليم والصلح والتحاكم.

 

 

حائل
مساجد تاريخية
مسجد الجلعود

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 8511
منذ 31 دقيقة
بلادنا شامخة عزيزة لنا في كل قرية أو مدينة علامة وميزة

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أحدث التعليقات

ابو وليد
رد رائع من الطباخة
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
¥ ولد نجد ¥
الله يبعده عنا وعن المسلمين ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمين
د محمد ماجد بخش
وجهة نظر . ونظرية وجيهة
د محمد ماجد بخش
عقبال ما يختار سموه جدولي الدولي الدوري للعناصر الكيميائية وهو من ١٤ مجموعة ويشرفني بأن يضعه في مكتبه وقتها سأنسى كلفته وهي ٨ ملايين...

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