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بالفيديو والصور.. لحظة وضع الملك سعود حجر الأساس لتوسعة المسجد الحرام

منذ ساعتين
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بالفيديو والصور.. لحظة وضع الملك سعود حجر الأساس لتوسعة المسجد الحرام

علي القحطاني (صدى):
كشفت مشاهد تاريخية، عن لحظة وضع الملك سعود بن عبدالعزيز الحجر الأساسي لعمارة وتوسعة المسجد الحرام قبل 67 عاما.

وأوضحت مؤسسة الملك سعود، من خلال مقطع فيديو نادر، أن هذه المناسبة أُقيمت في احتفال إسلامي عظيم فجر يوم الخميس 23 شعبان عام 1375، وألقى كلمة قرأها عنه ابنه الأمير محمد قال قيها: "باسم الله العزيز القدير أضع الحجر الأساسي لتوسعة المسجد الحرام توسعة تفسح لعبادك المتعبدين".

وأشارت إلى أن أول توسعة للمسجد الحرام تمت في العهد السعودي جاءت بأمر الملك سعود، الذي أصدر مرسومًا ملكيًا في 6 صفر عام 1375هـ، يقضي بتعيين هيئة عليا للإشراف على توسعة المسجد الحرام برئاسة ولي عهده الأمير فيصل.

 

الملك سعود
المسجد الحرام
حجر الأساس

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو وليد
رد رائع من الطباخة
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
¥ ولد نجد ¥
الله يبعده عنا وعن المسلمين ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمين
د محمد ماجد بخش
وجهة نظر . ونظرية وجيهة
د محمد ماجد بخش
عقبال ما يختار سموه جدولي الدولي الدوري للعناصر الكيميائية وهو من ١٤ مجموعة ويشرفني بأن يضعه في مكتبه وقتها سأنسى كلفته وهي ٨ ملايين...

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