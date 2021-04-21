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وظيفة شاغرة للجنسين في جامعة الطائف

منذ ساعة
1924
وظيفة شاغرة للجنسين في جامعة الطائف

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت جامعة الطائف، عن توفر وظيفة شاغرة للرجال والنساء على بند صندوق الطلاب بمسمى "أخصائي إصابات وتأهيل رياضي" لشطري الطلاب والطالبات.

واشترطت الجامعة، الحصول على مؤهل لا يقل عن البكالوريوس في تخصص إصابات وتأهيل رياضي (لشطري الطلاب والطالبات)، معتمد من أحد الاتحادات الرياضية في التخصص (خاص بشطر الطلاب).

ويأتي ذلك بالإضافة إلى خبرة لا تقل عن خمس سنوات في التخصص لدى المؤسسات المعتمدة (خاص بشطر الطلاب)، والتفرغ الكامل للعمل بعمادة شؤون الطلاب (لشطري الطلاب والطالبات)، بينما التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنــــــــــا .

 

وظائف
جامعة الطائف

التعليقات

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أحدث التعليقات

النشمي
طيب
د محمد ماجد بخش
أقفلوا وأغلقوا وأطرحوا تراني حولكم وما أنا بحولكم أيام كنت طالب كان حالي المالي أفضل بعد غرامي بالبحث العلمي البناء الهدام وإن شاء الله...
النشمي
طيب
د محمد ماجد بخش
مولوعون بالغرابة
د محمد ماجد بخش
يا حليله شخصية . ورع الوز غطاس

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