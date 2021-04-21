وظيفة شاغرة للجنسين في جامعة الطائف

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت جامعة الطائف، عن توفر وظيفة شاغرة للرجال والنساء على بند صندوق الطلاب بمسمى "أخصائي إصابات وتأهيل رياضي" لشطري الطلاب والطالبات.
واشترطت الجامعة، الحصول على مؤهل لا يقل عن البكالوريوس في تخصص إصابات وتأهيل رياضي (لشطري الطلاب والطالبات)، معتمد من أحد الاتحادات الرياضية في التخصص (خاص بشطر الطلاب).
ويأتي ذلك بالإضافة إلى خبرة لا تقل عن خمس سنوات في التخصص لدى المؤسسات المعتمدة (خاص بشطر الطلاب)، والتفرغ الكامل للعمل بعمادة شؤون الطلاب (لشطري الطلاب والطالبات)، بينما التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنــــــــــا .