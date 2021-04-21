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إقفال طرح شهر أبريل 2021م من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال

منذ 53 دقيقة
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إقفال طرح شهر أبريل 2021م من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال

الرياض (صدى):
أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر أبريل 2021م تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 11.713 مليار ريال سعودي.

وبحسب البيان الصادر عن المركز؛ فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، الأولى تبلغ 3.889 مليار ريال سعودي، لصكوك تُستحق في عام 2028 ميلادي، فيما بلغت الشريحة الثانية 7.824 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2031 ميلادي.

ويأتي هذا الإصدار ضمن خطة الاقتراض السنوية للعام 2021م التي أعلن عنها المركز الوطني لإدارة الدين بداية العام المالي عبر موقعه الإلكتروني، التي تم جدولتها بحسب ما يتناسب مع أيام عمل السوق الدولية والمتعلقة بإعلانات الإصدار ومواعيد التسوية.

الريال
المركز الوطني لإدارة الدين
طلبات المستثمرين

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 8492
منذ 4 دقائق
أقفلوا وأغلقوا وأطرحوا تراني حولكم وما أنا بحولكم

أيام كنت طالب كان حالي المالي أفضل بعد غرامي بالبحث العلمي البناء الهدام وإن شاء الله تنشيء الدولة وزارة للبحث العلمي وتدعم ناشطيه

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أحدث التعليقات

النشمي
طيب
د محمد ماجد بخش
أقفلوا وأغلقوا وأطرحوا تراني حولكم وما أنا بحولكم أيام كنت طالب كان حالي المالي أفضل بعد غرامي بالبحث العلمي البناء الهدام وإن شاء الله...
النشمي
طيب
د محمد ماجد بخش
مولوعون بالغرابة
د محمد ماجد بخش
يا حليله شخصية . ورع الوز غطاس

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