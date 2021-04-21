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وظائف جديدة شاغرة في شركة باب رزق جميل

منذ 12 دقيقة
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وظائف جديدة شاغرة في شركة باب رزق جميل

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة باب رزق جميل، من خلال موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفر أكثر من 25 وظيفة شاغرة بالقطاع الخاص بالرياض وجدة والدمام.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مشغل مكائن (الدمام): دبلوم ميكانيكا، ولا يشترط وجود خبرة سابقة، وأخصائي توظيف - العدد 4 وظائف (جدة، الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال)، خبرة لا تقل عن سنتين.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى قائدة تجربة العميل (العدد 20 وظيفة) (الرياض): شهادة الثانوية العامة فما فوق، خبرة لا تقل عن سنة، بينما التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنـــــــا .

 

وظائف
الدمام
جدة
الرياض
باب رزق جميل

التعليقات

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
سود الله وجيهكم سواد ظلمة القبر على كل فرعوني أثيم في كفره بنعم الله وحده لآياته وإنكاره للبعث وتماديه في الغي والعبث
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ***
kkkk
ليه بلعكس التصوير احد ادلة التحقيق وش هالغبا فيكم كل الدول المتقدمه تستعين بالتصوير لانه ينقل للمحقق حقيقه ماجرى
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الدنيا دوارة بجي يوم وأولادهم يسوون بيهم مثل ماسووا بأمهم كما تدين تدان .
سوسو
طلقة في الظهر يعني اغتيال

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