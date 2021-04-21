وظائف جديدة شاغرة في شركة باب رزق جميل

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة باب رزق جميل، من خلال موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفر أكثر من 25 وظيفة شاغرة بالقطاع الخاص بالرياض وجدة والدمام.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مشغل مكائن (الدمام): دبلوم ميكانيكا، ولا يشترط وجود خبرة سابقة، وأخصائي توظيف - العدد 4 وظائف (جدة، الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال)، خبرة لا تقل عن سنتين.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى قائدة تجربة العميل (العدد 20 وظيفة) (الرياض): شهادة الثانوية العامة فما فوق، خبرة لا تقل عن سنة، بينما التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنـــــــا .