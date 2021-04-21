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ريال مدريد يعلن انسحابه من دوري السوبر الأوروبي

منذ 22 دقيقة
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ريال مدريد يعلن انسحابه من دوري السوبر الأوروبي

وكالات (صدى):
أكدت وسائل إعلام اليوم الأربعاء انسحاب ريال مدريد الإسباني يعلن انسحابه من دوري السوبر الأوروبي رسمياً .

وكانت اذاعة كادينا سير الإسبانية قد أكدت أن رئيس رئلب مدريد أن فلورنتينو بيريز لم يحضر بعض المقابلة الاذاعية المخطط لها مساء امس للحديث عن بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وانسحب مانشستر سيتي الإنجليزي رسمياً من التخطيط لبطولة دوري السوبر الأوروبي بعد ضغط كبير من الإعلام والجماهير في الساعات الأخيرة بعد قرار النادي الأول بالانضمام لهذا المشروع.

وأعلن 12 نادياً أوروبياً أمس وبشكل رسمي تشكيل بطولة جديدة تحت مسمى السوبر ليج أو بطولة الدوري الأوروبي الممتاز كبطولة أوروبية جديدة ستلعب منتصف الأسبوع بداية من هذا العام.

 

ريال مدريد
السوبر الأوروبي

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
سود الله وجيهكم سواد ظلمة القبر على كل فرعوني أثيم في كفره بنعم الله وحده لآياته وإنكاره للبعث وتماديه في الغي والعبث
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ***
kkkk
ليه بلعكس التصوير احد ادلة التحقيق وش هالغبا فيكم كل الدول المتقدمه تستعين بالتصوير لانه ينقل للمحقق حقيقه ماجرى
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الدنيا دوارة بجي يوم وأولادهم يسوون بيهم مثل ماسووا بأمهم كما تدين تدان .
سوسو
طلقة في الظهر يعني اغتيال

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