الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. تخصيص مجندات لحفظ الأمن وتنظيم الحشود بالحرم المكي لأول مرة

منذ 47 دقيقة
2014
بالفيديو.. تخصيص مجندات لحفظ الأمن وتنظيم الحشود بالحرم المكي لأول مرة

مكة المكرمة (صدى):
شهد الحرم المكي الشريف تخصيص 80 مجندة لحفظ الأمن وتنظيم الحشود لأول مرة .

وأظهر تقرير تليفزيوني المجندات من داخل الحرم حيث تقفن على الأبواب وبين المعتمرين تنظمن أفواج العمرة وتراقبن الوضع الأمني وترصدن المخالفات ، وفقاً لـ " الإخبارية ".

وأكدت إحدى العسكريات التابعات لقوات أمن العمرة للمرة الأولى أنها تلقت مع زميلاتها دورات تدريبية عسكرية وأنها سعيدة بخدمة قاصدات بيت الله الحرام .

كما أكدت مجندة أخرى أن الهدف أمني و كذلك مساعدة المعتمرات والتنظيم في جميع أروقة المسجد الحرام وأدواره والإهتمام بالإحترازات والتدابير الوقائية والخدمات النسائية .

الحرم المكي
قوات أمن العمرة
مجندات

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
سود الله وجيهكم سواد ظلمة القبر على كل فرعوني أثيم في كفره بنعم الله وحده لآياته وإنكاره للبعث وتماديه في الغي والعبث
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ***
kkkk
ليه بلعكس التصوير احد ادلة التحقيق وش هالغبا فيكم كل الدول المتقدمه تستعين بالتصوير لانه ينقل للمحقق حقيقه ماجرى
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الدنيا دوارة بجي يوم وأولادهم يسوون بيهم مثل ماسووا بأمهم كما تدين تدان .
سوسو
طلقة في الظهر يعني اغتيال

أخر الأخبار

الصحة: عدم الحضور في الموعد المحدد لأخذ لقاح كورونا يتطلب حجز موعد جديد
الصحة: عدم الحضور في الموعد المحدد لأخذ لقاح كورونا يتطلب حجز موعد جديد
منذ 7 دقائق 1234
وظائف جديدة شاغرة في شركة باب رزق جميل
وظائف جديدة شاغرة في شركة باب رزق جميل
منذ 12 دقيقة 1266
بالفيديو.. الدفاع المدني يبذل جهودًا إنسانية لخدمة ضيوف الرحمن
بالفيديو.. الدفاع المدني يبذل جهودًا إنسانية لخدمة ضيوف الرحمن
منذ 17 دقيقة 1381
ريال مدريد يعلن انسحابه من دوري السوبر الأوروبي
ريال مدريد يعلن انسحابه من دوري السوبر الأوروبي
منذ 22 دقيقة 1522
بالصور.. 5 سيارات سيدان متوسطة هي الأغلى من نوعها في المملكة
بالصور.. 5 سيارات سيدان متوسطة هي الأغلى من نوعها في المملكة
منذ 32 دقيقة 1317
بالفيديو.. تخصيص مجندات لحفظ الأمن وتنظيم الحشود بالحرم المكي لأول مرة
بالفيديو.. تخصيص مجندات لحفظ الأمن وتنظيم الحشود بالحرم المكي لأول مرة
منذ 47 دقيقة 2019
بالفيديو.. استشاري يوضح أسباب ارتفاع نوبات القولون العصبي في رمضان
بالفيديو.. استشاري يوضح أسباب ارتفاع نوبات القولون العصبي في رمضان
منذ 53 دقيقة 1617
بالفيديو.. خبير مختص: هناك ممارسات واشتراطات خاطئة في المقابلات الوظيفية للنساء
بالفيديو.. خبير مختص: هناك ممارسات واشتراطات خاطئة في المقابلات الوظيفية للنساء
منذ 57 دقيقة 2010
بالفيديو.. لحظة اعتداء شابان على والدتهما المسنة وسط الشارع
بالفيديو.. لحظة اعتداء شابان على والدتهما المسنة وسط الشارع
منذ ساعة 1128
بالفيديو.. طبيب أسرة لمرضى السكري: لا تشرب عصير الفواكه حتى لو نصح طبيبك بذلك
بالفيديو.. طبيب أسرة لمرضى السكري: لا تشرب عصير الفواكه حتى لو نصح طبيبك بذلك
منذ ساعة 1719