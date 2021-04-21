بالفيديو.. تخصيص مجندات لحفظ الأمن وتنظيم الحشود بالحرم المكي لأول مرة

مكة المكرمة (صدى):
شهد الحرم المكي الشريف تخصيص 80 مجندة لحفظ الأمن وتنظيم الحشود لأول مرة .
وأظهر تقرير تليفزيوني المجندات من داخل الحرم حيث تقفن على الأبواب وبين المعتمرين تنظمن أفواج العمرة وتراقبن الوضع الأمني وترصدن المخالفات ، وفقاً لـ " الإخبارية ".
وأكدت إحدى العسكريات التابعات لقوات أمن العمرة للمرة الأولى أنها تلقت مع زميلاتها دورات تدريبية عسكرية وأنها سعيدة بخدمة قاصدات بيت الله الحرام .
كما أكدت مجندة أخرى أن الهدف أمني و كذلك مساعدة المعتمرات والتنظيم في جميع أروقة المسجد الحرام وأدواره والإهتمام بالإحترازات والتدابير الوقائية والخدمات النسائية .