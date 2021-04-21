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المملكة تحصل على مقعد في لجنة الأمم المتحدة للمخدرات ‏والجريمة

منذ ساعة
1679
المملكة تحصل على مقعد في لجنة الأمم المتحدة للمخدرات ‏والجريمة

الرياض (صدى):
حصلت المملكة العربية السعودية على مقعد في لجنة الأمم ‏المتحدة للمخدرات والجريمة ‏CND‏ للفترة 2022-2025، ولجنة السكان والتنمية للفترة ‏‏2022-2066.‏

ونوه معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى ‏المعلمي، بالمكانة الرفيعة والثقة الدولية التي تحظى بها المملكة ‏العربية السعودية، وتسجيلها نجاحات على الصعيدين العالمي والدولي في ‏مختلف المجالات.‏

وأكد معاليه، أن المملكة من خلال خبرتها الطويلة وانجازاتها في مكافحة المخدرات والجريمة ‏المنظمة ستكون رافدًا مهمًا للأمم المتحدة وأعضاء اللجنة في هذا المجال.

المملكة
الجريمة
لجنة الأمم ‏المتحدة للمخدرات

التعليقات

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
سود الله وجيهكم سواد ظلمة القبر على كل فرعوني أثيم في كفره بنعم الله وحده لآياته وإنكاره للبعث وتماديه في الغي والعبث
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ***
kkkk
ليه بلعكس التصوير احد ادلة التحقيق وش هالغبا فيكم كل الدول المتقدمه تستعين بالتصوير لانه ينقل للمحقق حقيقه ماجرى
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الدنيا دوارة بجي يوم وأولادهم يسوون بيهم مثل ماسووا بأمهم كما تدين تدان .
سوسو
طلقة في الظهر يعني اغتيال

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