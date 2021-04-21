بالصور.. مقتل فتاة من أصول أفريقية على يد الشرطة الأمريكية

واشنطن (صدى):
قُتلت فتاة من أصول أفريقية وتبلغ من العمر 16 عامًا في مدينة كولومبس بولاية أوهايو الأمريكية، أمس الثلاثاء، على يد الشرطة الأمريكية التي تلقت بلاغًا عن وجود شخص يحمل سكينا.
وتجمع حشدا من المحتجين بالقرب من منزل بجنوب شرق المدينة حيث وقع إطلاق النار، وذلك قبل دقائق من صدور الحكم بإدانة الشرطي المتهم بقتل الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد العام الماضي.
وكانت الشرطة قد باشرت بلاغًا عن قيام فتاة بمحاولة طعن، فيما كشف آندرو جينثر رئيس بلدية كولومبس عن حدوث إطلاق نار أفضى إلى الموت، وكتب على تويتر: "فقدت فتاة حياتها بشكل مأساوي".
وأوضحت أسرة الفتاة إن القتيلة تدعى مكية برايانت، وكانت تعيش في دار رعاية ودخلت في مشاحنة مع أحد الأشخاص في المكان، لافتة إلى أن الفتاة الصغيرة أسقطت سكينا من يدها كانت تحمله قبل أن يطلق شرطي النار عليها عدة مرات.