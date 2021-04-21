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بالصور.. مقتل فتاة من أصول أفريقية على يد الشرطة الأمريكية

منذ 17 دقيقة
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بالصور.. مقتل فتاة من أصول أفريقية على يد الشرطة الأمريكية

واشنطن (صدى):
قُتلت فتاة من أصول أفريقية وتبلغ من العمر 16 عامًا في مدينة كولومبس بولاية أوهايو الأمريكية، أمس الثلاثاء، على يد الشرطة الأمريكية التي تلقت بلاغًا عن وجود شخص يحمل سكينا.

وتجمع حشدا من المحتجين بالقرب من منزل بجنوب شرق المدينة حيث وقع إطلاق النار، وذلك قبل دقائق من صدور الحكم بإدانة الشرطي المتهم بقتل الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد العام الماضي.

وكانت الشرطة قد باشرت بلاغًا عن قيام فتاة بمحاولة طعن، فيما كشف آندرو جينثر رئيس بلدية كولومبس عن حدوث إطلاق نار أفضى إلى الموت، وكتب على تويتر: "فقدت فتاة حياتها بشكل مأساوي".

وأوضحت أسرة الفتاة إن القتيلة تدعى مكية برايانت، وكانت تعيش في دار رعاية ودخلت في مشاحنة مع أحد الأشخاص في المكان، لافتة إلى أن الفتاة الصغيرة أسقطت سكينا من يدها كانت تحمله قبل أن يطلق شرطي النار عليها عدة مرات.

حادث
أمريكا
فتاة
الشرطة الأمريكية

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أحدث التعليقات

كجمغلو
الله يشفيك ولا يبتلينا
النشمي
طيب
رااايق
راح بالترشيح أو راح بالحظ أو راح بالصدفه ****!!!! أهم شي أنه لعب بكأس العالم للأندية و أول نادي سعودي ****
ابو عمار
ما زلت فيك عراش يا الهام . مو بطاله
جار القمر
فرغ الهلال من لاعبيه وترك لاعبين الفقر الهدف اجهاد لاعبين الهلال

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