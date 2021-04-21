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"هدف" يتيح خيارات إضافية لدعم نقل الموظفات بالقطاع الخاص

منذ 42 دقيقة
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"هدف" يتيح خيارات إضافية لدعم نقل الموظفات بالقطاع الخاص

الرياض (صدى):
أتاح صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، خيارات إضافية جديدة أمام الموظفات السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وذلك بإضافة شركة كريم السعودية كمزود خدمة ضمن برنامج دعم نقل المرأة العاملة "وصول"، سعيا إلى تمكين المرأة من العمل في القطاع الخاص ورفع مستوى مشاركتها في سوق العمل وتخطي تحديات المواصلات من وإلى مقر العمل في سبيل دعم استقرارها الوظيفي.

ومن المقرر أن توفر "كريم" خدمات النقل للموظفات السعوديات العاملات في القطاع الخاص في 28 مدينة في مختلف أرجاء المملكة، حيث يمكن للمرأة العاملة في القطاع الخاص المستوفية للشروط التسجيل في برنامج " وصول" من خلال الرابط  هنا .

ووفقاً لآلية البرنامج الجديدة فإنه بمقدور المسجلات الاستفادة من دعم مالي يغطي 80% من تكلفة كل رحلة من وإلى مقر العمل بعد رفع الحد الأعلى إلى 1100 ريال في الشهر للمستفيدات بأجر شهري أقل من 6000 ريال، وبحد أعلى 800 ريال في الشهر للمستفيدات اللواتي تتراوح أجورهن الشهرية بين 6001 إلى 8000 ريال، كما تم تمديد فترة الاستفادة من البرنامج إلى 24 شهرا بدلا من 12 شهر.

ويهدف برنامج دعم نقل المرأة العاملة "وصول" إلى إيجاد حلول للتخفيف من عبء تكاليف النقل عن السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتحسين وتطوير بيئة نقل المرأة من وإلى مقر العمل، وذلك من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة عاليتين للمرأة العاملة، من وإلى مقر العمل، بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة من خلال التطبيقات الذكية المرخصة.

القطاع الخاص
هدف
صندوق تنمية الموارد البشرية
الموظفات

التعليقات

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أحدث التعليقات

كجمغلو
الله يشفيك ولا يبتلينا
النشمي
طيب
رااايق
راح بالترشيح أو راح بالحظ أو راح بالصدفه ****!!!! أهم شي أنه لعب بكأس العالم للأندية و أول نادي سعودي ****
ابو عمار
ما زلت فيك عراش يا الهام . مو بطاله
جار القمر
فرغ الهلال من لاعبيه وترك لاعبين الفقر الهدف اجهاد لاعبين الهلال

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