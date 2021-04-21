شركة علم توفر وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة عِلم، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في مدينة الرياض.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير مشروع تقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، فضلًا عن مطور جافا: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة البرمجيات، أو علوم الكمبيوتر، أو تقنية المعلومات)، أو التخصصات ذات الصلة.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى مهندس ضمان الجودة: شهادة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات، أو أي مجال ذي الصلة، بينما التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 إبريل 2021م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي من هنـــــــــــــا .