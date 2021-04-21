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شركة علم توفر وظائف إدارية شاغرة

منذ 47 دقيقة
1574
شركة علم توفر وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة عِلم، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير مشروع تقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، فضلًا عن مطور جافا: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة البرمجيات، أو علوم الكمبيوتر، أو تقنية المعلومات)، أو التخصصات ذات الصلة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى مهندس ضمان الجودة: شهادة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات، أو أي مجال ذي الصلة، بينما التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 إبريل 2021م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي من هنـــــــــــــا .

 

وظائف
الرياض
وظائف إدارية
شركة علم

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أحدث التعليقات

كجمغلو
الله يشفيك ولا يبتلينا
النشمي
طيب
رااايق
راح بالترشيح أو راح بالحظ أو راح بالصدفه ****!!!! أهم شي أنه لعب بكأس العالم للأندية و أول نادي سعودي ****
ابو عمار
ما زلت فيك عراش يا الهام . مو بطاله
جار القمر
فرغ الهلال من لاعبيه وترك لاعبين الفقر الهدف اجهاد لاعبين الهلال

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