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إزاحة الستار عن جهاز آيباد برو الأسرع من نوعه

منذ 56 دقيقة
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إزاحة الستار عن جهاز آيباد برو الأسرع من نوعه

وكالات (صدى):
كشفت شركة آبل عن أقوى جهاز آيباد برو وأكثره تقدمًا على الإطلاق، حيث توفر إضافة شريحة M1 قفزة هائلة في الأداء، مما يجعل iPad Pro أسرع جهاز من نوعه؛ حيث يأتي بقياس 12.9 إنشًا بشاشة Liquid Retina XDR الجديدة التي توفر نطاقًا ديناميكيًا فائقًا للجهاز.

وتوفر النماذج الخلوية المزودة بتقنية 5G اتصالاً لاسلكيًا أسرع أثناء التنقل، ولتزويد المستخدمين بمستوى إنتاجي احترافي للملحقات العالية السرعة، يشتمل آيباد برو الآن على دعم لمنفذ Thunderbolt، إضافة لذلك تتيح الكاميرا الأمامية الفائقة الاتساع الجديدة كليًا ميزة Center Stage.

وتعد هذه ميزة جديدة تحافظ تلقائيًا على المستخدمين في إطار مثالي لإجراء مكالمات الفيديو، فيما ترتقي شريحة M1 المتطورة بأداء الجهاز، وتوفر أداء أسرع لوحدة المعالجة المركزية بنسبة تصل إلى 50 في المئة مقارنة بشريحة A12Z Bionic، فضلًا عن وحدة معالجة الرسومات ثمانية النواة أداء أسرع بنسبة تصل إلى 40 في المئة.

وتجعل التقنيات المخصصة، بما في ذلك محرك Apple Neural Engine من الجيل التالي ذي 16 نواة، ومعالج إشارة الصور المتقدم ISP، وبنية ذاكرة موحدة عالية النطاق مع ذاكرة تصل سعتها إلى 16 جيجابايت، وتخزين أسرع مرتين، وسعة تصل إلى 2 تيرابايت، جهاز آيباد برو أكثر قدرة من أي وقت مضى.

وجاءت شاشة Liquid Retina XDR بتصميم جديد بتقنية mini LED يستخدم أكثر من 10000 مصباح LED عبر الجزء الخلفي من الشاشة بالكامل، وتتميز بسطوع يصل إلى 1000 شمعة في المتر المربع، و 1600 شمعة في المتر المربع عند ذروة السطوع، كما يمكنك توقع عمر بطارية يصل إلى 10 ساعات من نماذج الشبكة اللاسلكية، و 9 ساعات من نماذج الشبكة اللاسلكية والشبكة الخلوية.

أبل
إلكترونيات
آيباد برو

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أحدث التعليقات

كجمغلو
الله يشفيك ولا يبتلينا
النشمي
طيب
رااايق
راح بالترشيح أو راح بالحظ أو راح بالصدفه ****!!!! أهم شي أنه لعب بكأس العالم للأندية و أول نادي سعودي ****
ابو عمار
ما زلت فيك عراش يا الهام . مو بطاله
جار القمر
فرغ الهلال من لاعبيه وترك لاعبين الفقر الهدف اجهاد لاعبين الهلال

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