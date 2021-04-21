شارع التلفزيون بالطائف يستقبل رمضان بالزينة

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منذ ساعة
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أحدث التعليقات
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
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(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
بالتوفيق للزعيم كايدهم وغايظهم
بندر الحربي
هههههههههههههههه واوضح الخبراء هههههههه
سعد
ايوا اكيد مش اللي اختشوا ماتوا ؟
قرم
وين نوبة البكااء!!!! عناوين كبيره علشان القاري يدخل بس! اسلوب قديم .
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