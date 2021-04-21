تعليق إقامة دوري السوبر الأوروبي

وكالات (صدى):
أصدر دوري السوبر الأوروبي، بيانا رسميا يؤكد خلاله تعليق المشروع حتى يتم تشكيله من جديد، وذلك بعد انسحاب الأندية الإنجليزية من البطولة.
وكانت أندية مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، أرسنال، ليفربول، تشيلسي وتوتنهام، أعلنت انسحابها من بطولة دوري السوبر الأوروبي بشكل رسمي.
وأشار البيان إلى أن هناك ضغوط خارجية كانت وراء انسحاب الأندية الإنجليزية من مشروع دوري السوبر الأوروبي.
وأوضح البيان أن الاقتراح يهدف إلى السماح للرياضة بالتطور مع توفير الموارد والاستقرار لهرم كرة القدم الكامل، بما في ذلك المساعدة في التغلب على الصعوبات المالية التي يعاني منها مجتمع كرة القدم بأكمله نتيجة للوباء.
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