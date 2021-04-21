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تعليق إقامة دوري السوبر الأوروبي

منذ ساعة
1558
تعليق إقامة دوري السوبر الأوروبي

وكالات (صدى):
أصدر دوري السوبر الأوروبي، بيانا رسميا يؤكد خلاله تعليق المشروع حتى يتم تشكيله من جديد، وذلك بعد انسحاب الأندية الإنجليزية من البطولة.

وكانت أندية مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، أرسنال، ليفربول، تشيلسي وتوتنهام، أعلنت انسحابها من بطولة دوري السوبر الأوروبي بشكل رسمي.

وأشار البيان إلى أن هناك ضغوط خارجية كانت وراء انسحاب الأندية الإنجليزية من مشروع دوري السوبر الأوروبي.

وأوضح البيان أن الاقتراح يهدف إلى السماح للرياضة بالتطور مع توفير الموارد والاستقرار لهرم كرة القدم الكامل، بما في ذلك المساعدة في التغلب على الصعوبات المالية التي يعاني منها مجتمع كرة القدم بأكمله نتيجة للوباء.

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أحدث التعليقات

(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
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(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
بالتوفيق للزعيم كايدهم وغايظهم
بندر الحربي
هههههههههههههههه واوضح الخبراء هههههههه
سعد
ايوا اكيد مش اللي اختشوا ماتوا ؟
قرم
وين نوبة البكااء!!!! عناوين كبيره علشان القاري يدخل بس! اسلوب قديم .

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