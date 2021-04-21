الأعداد السابقة للصحيفة

حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

منذ 19 دقيقة
1267
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

الرياض (صدى):

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى- أن تكون السماء غائمة جزئيًا على شمال وجنوب غرب المملكة تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان ، عسير ، الباحة) قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

وأفاد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 12-32 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, حالة البحر خفيف الموج.

المملكة
الطقس

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
الحربي
قرابة 3500000 على افتراض متوسط الشيكات 35000
اسماعيل عثمان داود
شاطرة يا(حاجة) الهام هههههههههههههههههههههه . حج ايه اللي انتي عملتيه .. انتى مابينك وبين الحج دنيا هههههههههههههههههههههههه.
د محمد ماجد بخش
ونس أكل الكبسة تعافى ونشط واختفت الإصابة مع طعم الشطة
ش
جزاك الله خير الجزاء فقد ادخلت السرور على قلبوهم وان يكون ذلك في ميزان حسناتك

أخر الأخبار

تعليق إقامة دوري السوبر الأوروبي
تعليق إقامة دوري السوبر الأوروبي
منذ 3 دقائق 1148
اليوم..عيد ميلاد الملكة إليزابيث الـ95 دون احتفالات
اليوم..عيد ميلاد الملكة إليزابيث الـ95 دون احتفالات
منذ 8 دقائق 119
صورة ضوئية مبهرة للمصلين بالمسجد الحرام
صورة ضوئية مبهرة للمصلين بالمسجد الحرام
منذ 12 دقيقة 1258
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء
منذ 19 دقيقة 1269
عملية جراحية بالركبة تغيب مارتينيز 6 أشهر عن النصر
عملية جراحية بالركبة تغيب مارتينيز 6 أشهر عن النصر
منذ 40 دقيقة 1459
شاهد.. مصنع يخزن التمور التالفة ويعيد تعبئتها بالخرج
شاهد.. مصنع يخزن التمور التالفة ويعيد تعبئتها بالخرج
منذ 44 دقيقة 1528
شاهد.. إلهام شاهين: لا أمانع تقديم المشاهد الجريئة في سني
شاهد.. إلهام شاهين: لا أمانع تقديم المشاهد الجريئة في سني
منذ 56 دقيقة 458
فلاح القحطاني : مدرب النصر حازم ويجب على حمدالله إحترام الفريق
فلاح القحطاني : مدرب النصر حازم ويجب على حمدالله إحترام الفريق
منذ ساعة 407
منار شاهين : هذه رسالتي للاعب عبدالرزاق حمدالله
منار شاهين : هذه رسالتي للاعب عبدالرزاق حمدالله
منذ ساعة 386
فيصل الجفن : جلب اللاعب نيانغ وهو مصاب عبء على الفريق
فيصل الجفن : جلب اللاعب نيانغ وهو مصاب عبء على الفريق
منذ ساعة 417