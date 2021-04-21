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بالفيديو.. مواطن يتنازل عن قاتل ابنه بعد شفاعة الأمير عبد العزيز بن فهد
منذ 7 دقائق
1286
نايف السالم (صدى):
تنازل مواطن عن قاتل ابنه لوجه الله وبدون مقابل، وذلك بعد تدخل الأمير عبدالعزيز بن فهد، الذي زار أهل القتيل.
وظهر الأمير عبدالعزيز بن فهد في مقطع فيديو، متوسطا مجلس الشفاعة ويتحدث عن فضائلها لدى أهل القتيل.
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