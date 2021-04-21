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بالفيديو..صالح المطلق: "لازم بيتروس يبطل تمثيل دور المظلوم"

منذ ساعة
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بالفيديو..صالح المطلق: "لازم بيتروس يبطل تمثيل دور المظلوم"

طلال الغامدي (صدى):
علق لاعب النصر السابق صالح المطلق، على أداء اللاعب بيتروس في لقاء النصر وفولاد الإيراني أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وقال المطلق خلال برنامج "في المرمى" : "يجب أن يتوقف بيتروس عن تمثيل دور انه مظلوم،وتمثيله تسبب في دخول هدف في مرمى فريقه".

وأضاف المطلق موجها حديثه لحسين عبد الغني: "يجب على بيتروس أن يبطل تمثيل الدور إنه مظلوم وفي كل لعبة يحاول التمثيل ويكسب فاول، وتمثيله تسبب في تسجيل هدف بمرمى النصر وعندما بطل تمثيل سجل هدف لصالح النصر".

ووصف المطلق عقلية اللاعب عبد الرزاق حمدالله بـ "عقلية الطفل"، قائلا: "اللاعب مهما وصل للنجومية يظل بعقلية الطفل لانه دايما يريد أن يستمر وهذا لا يجوز ويجب ان يقابل ذلك قرارات إدارية وفنية".

يذكر أم مواجهة النصر وفولاد الإيراني على ملعب مرسول بارك، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

النصر
صالح المطلق
بيتروس

التعليقات

غليس ولد رماح
غليس ولد رماح عدد التعليقات : 128
منذ ساعة
حياك الله أخي صالح لقد قلت الصحيح عن اللاعبين وخاصة حمدالله وهذه رساله للي يدافعون عنه أشكرك من القلب بقول الحق

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د محمد ماجد بخش
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د محمد ماجد بخش
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زائر
فين النصيحة ؟!
د محمد ماجد بخش
لهذا المثال احتمالات عديدة لخصتها في كتاب أودعته عند السحيم يخرجه لكم وقت رحيلي بعد مدة وهذا المسؤول السابق دمعت عيناه لقضيتي فأكرمته بكتاب...
المهم
جزاه الله خير شقيق

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