بالفيديو..صالح المطلق: "لازم بيتروس يبطل تمثيل دور المظلوم"

طلال الغامدي (صدى):
علق لاعب النصر السابق صالح المطلق، على أداء اللاعب بيتروس في لقاء النصر وفولاد الإيراني أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.
وقال المطلق خلال برنامج "في المرمى" : "يجب أن يتوقف بيتروس عن تمثيل دور انه مظلوم،وتمثيله تسبب في دخول هدف في مرمى فريقه".
وأضاف المطلق موجها حديثه لحسين عبد الغني: "يجب على بيتروس أن يبطل تمثيل الدور إنه مظلوم وفي كل لعبة يحاول التمثيل ويكسب فاول، وتمثيله تسبب في تسجيل هدف بمرمى النصر وعندما بطل تمثيل سجل هدف لصالح النصر".
ووصف المطلق عقلية اللاعب عبد الرزاق حمدالله بـ "عقلية الطفل"، قائلا: "اللاعب مهما وصل للنجومية يظل بعقلية الطفل لانه دايما يريد أن يستمر وهذا لا يجوز ويجب ان يقابل ذلك قرارات إدارية وفنية".
يذكر أم مواجهة النصر وفولاد الإيراني على ملعب مرسول بارك، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.