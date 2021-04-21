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مصرع وإصابة 9 في حادث تصادم بعسير

منذ 3 ساعات
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مصرع وإصابة 9 في حادث تصادم بعسير

عسير (صدى):
أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير أحمد الألمعي، أن غرفة عمليات هيئة الهلال الاحمر بالمنطقة تلقت بلاغ عن وقوع حادث تصادم مساء أمس الثلاثاء.

وأضاف الألمعي إن وقت تلقي بلاغ الحادث في تمام الساعه:21:21 مساء اليوم الموقع: أسفل عقبة شعار .

وأردف الألمعي أنه تم توجيه أربع فرق إسعافيه من الهلال الاحمر للموقع وعند وصول الفرق أتضح وجود سبع إصابات بالموقع، حالة وفاة وحالتين خطيرتين، وحالتين متوسطة وحالة بسيطة وحالة عولجت في الموقع.

تم تقديم الخدمة الإسعافية لجميع الحالات ونقلوا جميعا إلى لمستشفى محايل العام ومستشفى عسير المركزي ومستشفى أبها الخاص عن طريق الفرق الإسعافيه للهلال الأحمر.

حادث
عسير

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 8465
منذ ساعتين
مطبات اصطناعية على طول العقبة بطريقة فنية من قبل العقبة بمسافة مع تكثيف دوري لأمن الطرق يخفف المصاب القديم المتجدد على مدى القادم من الأيام
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 8465
منذ ساعتين
ولازم توجيه كلمة عتاب لفريق متابعة ومراقبة سرعة المركبات وقت حدوث الفاجعة

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