مصرع وإصابة 9 في حادث تصادم بعسير

عسير (صدى):
أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير أحمد الألمعي، أن غرفة عمليات هيئة الهلال الاحمر بالمنطقة تلقت بلاغ عن وقوع حادث تصادم مساء أمس الثلاثاء.
وأضاف الألمعي إن وقت تلقي بلاغ الحادث في تمام الساعه:21:21 مساء اليوم الموقع: أسفل عقبة شعار .
وأردف الألمعي أنه تم توجيه أربع فرق إسعافيه من الهلال الاحمر للموقع وعند وصول الفرق أتضح وجود سبع إصابات بالموقع، حالة وفاة وحالتين خطيرتين، وحالتين متوسطة وحالة بسيطة وحالة عولجت في الموقع.
تم تقديم الخدمة الإسعافية لجميع الحالات ونقلوا جميعا إلى لمستشفى محايل العام ومستشفى عسير المركزي ومستشفى أبها الخاص عن طريق الفرق الإسعافيه للهلال الأحمر.