شاهد.. عثمان الصيني يكشف السر وراء اختلاف ألفاظ الكرم والشكر بمناطق المملكة

عادل الحربي (صدى):
فسر رئيس تحرير صحيفة الوطن الدكتور عثمان الصيني، اختلاف ألفاظ الكرم والشكر باختلاف مناطق المملكة، موضحا الفرق بين لغة البدو وأهل القرى "الفلاليح" وأهل السوق.
وقال الصيني خلال برنامج "الليوان" : "ما هي مجرد ألفاظ نغيرها من منطقة لأخرى، هناك فلسفة وراء ذلك".
وأضاف: "هناك 3 تقسيمات للمناطق وهي: البدو، والحضر اللي هم أهل القرى، وأهل المدن يسموهم السوق منهم مكة وجدة والطائف".
وتابع:" الحياة في المدنية رخية وسهلة، فالواحد لما يحاول يظهر الامتنان للآخر يقول له: "الله يسعدك -الله يرزقك "..وهكذا".
واستكمل عثمان الصيني: "لكن الحياة صعبة في القرى والبادية، حيث قسوة الطبيعة والموت هناك كثير فدائما الشكر يكون بالفداء: " بروحي عنك- الله يطعني عنك.. وهكذا"، وذلك من جنوب الطائف إلى أقصى الجنوب والجواب دايما يكون "الله يجيرك"، مؤكدا أن الموضوع ليس مجرد تبديل حروف.