الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. عثمان الصيني يكشف السر وراء اختلاف ألفاظ الكرم والشكر بمناطق المملكة

منذ 53 دقيقة
1730
1
شاهد.. عثمان الصيني يكشف السر وراء اختلاف ألفاظ الكرم والشكر بمناطق المملكة

عادل الحربي (صدى):
فسر رئيس تحرير صحيفة الوطن الدكتور عثمان الصيني، اختلاف ألفاظ الكرم والشكر باختلاف مناطق المملكة، موضحا الفرق بين لغة البدو وأهل القرى "الفلاليح" وأهل السوق.

وقال الصيني خلال برنامج "الليوان" : "ما هي مجرد ألفاظ نغيرها من منطقة لأخرى، هناك فلسفة وراء ذلك".

وأضاف: "هناك 3 تقسيمات للمناطق وهي: البدو، والحضر اللي هم أهل القرى، وأهل المدن يسموهم السوق منهم مكة وجدة والطائف".

وتابع:" الحياة في المدنية رخية وسهلة، فالواحد لما يحاول يظهر الامتنان للآخر يقول له: "الله يسعدك -الله يرزقك "..وهكذا".

واستكمل عثمان الصيني: "لكن الحياة صعبة في القرى والبادية، حيث قسوة الطبيعة والموت هناك كثير فدائما الشكر يكون بالفداء: " بروحي عنك- الله يطعني عنك.. وهكذا"، وذلك من جنوب الطائف إلى أقصى الجنوب والجواب دايما يكون "الله يجيرك"، مؤكدا أن الموضوع ليس مجرد تبديل حروف.

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 8448
منذ 51 دقيقة
كبير كبير كبير يا عثمان في علمك وأسلوب عملك وأخلاقك يا صاحب التأريخ الكبير والمستشار الكبير دمت مع الأكابر يا صحافي المملكة الأول

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الملايين قلبت الأدمغة في عصر السناب والديك توك وقريبا تسمع عن الهالوجرام
¥ ولد نجد ¥
مبروك
د محمد ماجد بخش
لعل التوعية فيها نقص . صدقت وتحديدا في مسألة التشبه المنهي عنه شرعا
د محمد ماجد بخش
نحن نتألم لأن السارق إذا حنوت عليه كف وكنت يوما صاحب مؤسسة سجل تجاري رقم ١١٠٠٦ مكة المكرمة وقد عفوت على نهج والدي وجدي...
¥ ولد نجد ¥
حطم مشاعرها

أخر الأخبار

مصرع وإصابة 9 في حادث تصادم بعسير
مصرع وإصابة 9 في حادث تصادم بعسير
منذ 4 دقائق 1137
توجيه عاجل من أمير الشرقية بشأن جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل
توجيه عاجل من أمير الشرقية بشأن جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل
منذ 9 دقائق 1293
الامتناع عن معقابة فنانة كويتية نشرت مقطعًا إباحيًا
الامتناع عن معقابة فنانة كويتية نشرت مقطعًا إباحيًا
منذ 31 دقيقة 724
شاهد.. عثمان الصيني يكشف السر وراء اختلاف ألفاظ الكرم والشكر بمناطق المملكة
شاهد.. عثمان الصيني يكشف السر وراء اختلاف ألفاظ الكرم والشكر بمناطق المملكة
منذ 53 دقيقة 1735
صورة لرئيس تشاد الراحل غارقا بدمائه
صورة لرئيس تشاد الراحل غارقا بدمائه
منذ ساعة 3331
القبض على 3 مواطنين بحائل روجوا مواد مخدرة عبر "سناب شات"
القبض على 3 مواطنين بحائل روجوا مواد مخدرة عبر "سناب شات"
منذ ساعة 1547
شاهد.. العويران يوجه رسالة لتركي آل الشيخ
شاهد.. العويران يوجه رسالة لتركي آل الشيخ
منذ ساعة 2560
عادل عصام الدين : غياب سلمان الفرج دائماً مؤثر على الفريق لأنه بكنباور الكرة السعودية
عادل عصام الدين : غياب سلمان الفرج دائماً مؤثر على الفريق لأنه بكنباور الكرة السعودية
منذ ساعة 297
وليد الفراج : لماذا كان هناك ردة فعل في خروج حمدالله و امرابط لا
وليد الفراج : لماذا كان هناك ردة فعل في خروج حمدالله و امرابط لا
منذ ساعة 642
الهلال يتأهب لاستقلال دوشنبيه بمشاركة الدوسري
الهلال يتأهب لاستقلال دوشنبيه بمشاركة الدوسري
منذ ساعة 1660