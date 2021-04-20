الهلال يتأهب لاستقلال دوشنبيه بمشاركة الدوسري

نواف السالم (صدى):
أنهى فريق الهلال مساء الثلاثاء، تحضيراته لمواجهة نظيره استقلال دوشنبيه الطاجيكي، المقررة اليوم الاربعاء، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.
وشارك سالم الدوسري في التدريبات الجماعية بعد إنهاء برنامجه التأهيلي، كما واصل عبدالله الحمدان برنامجه التأهيلي بالجري وتدريبات متنوعة، فيما انضم الثلاثي عبدالله رديف، ونواف المفرج، ومصعب الجوير، وسعد الناصر، وتركي المطيري، ومحمد الحيبري، لتدريبات الفريق.
وكان الهلال، قد حقق فوزا ثمينا على نظيره شباب الأهلي دبي، بهدفين دون رد، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، فيما حقق استقلال دوشنبيه الطاجيكي فوزا مهما أمام أجمك الأوزبكي 3-2، في الجولة ذاتها.