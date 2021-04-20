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الهلال يتأهب لاستقلال دوشنبيه بمشاركة الدوسري

منذ ساعة
1658
الهلال يتأهب لاستقلال دوشنبيه بمشاركة الدوسري

نواف السالم (صدى):
أنهى فريق الهلال مساء الثلاثاء، تحضيراته لمواجهة نظيره استقلال دوشنبيه الطاجيكي، المقررة اليوم الاربعاء، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

وشارك سالم الدوسري في التدريبات الجماعية بعد إنهاء برنامجه التأهيلي، كما واصل عبدالله الحمدان برنامجه التأهيلي بالجري وتدريبات متنوعة، فيما انضم الثلاثي عبدالله رديف، ونواف المفرج، ومصعب الجوير، وسعد الناصر، وتركي المطيري، ومحمد الحيبري، لتدريبات الفريق.

وكان الهلال، قد حقق فوزا ثمينا على نظيره شباب الأهلي دبي، بهدفين دون رد، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، فيما حقق استقلال دوشنبيه الطاجيكي فوزا مهما أمام أجمك الأوزبكي 3-2، في الجولة ذاتها.

الهلال
دوري أبطال آسيا

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الملايين قلبت الأدمغة في عصر السناب والديك توك وقريبا تسمع عن الهالوجرام
¥ ولد نجد ¥
مبروك
د محمد ماجد بخش
لعل التوعية فيها نقص . صدقت وتحديدا في مسألة التشبه المنهي عنه شرعا
د محمد ماجد بخش
نحن نتألم لأن السارق إذا حنوت عليه كف وكنت يوما صاحب مؤسسة سجل تجاري رقم ١١٠٠٦ مكة المكرمة وقد عفوت على نهج والدي وجدي...
¥ ولد نجد ¥
حطم مشاعرها

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