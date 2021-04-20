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انسحاب مفاجئ لـ 6 أندية من دوري السوبر الأوروبي

منذ 32 دقيقة
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انسحاب مفاجئ لـ 6 أندية من دوري السوبر الأوروبي

وكالات (صدى):
حسمت 6 أندية موقفها النهائي من أطلاق دوري السوبر الأوروبي الذي كان سيكون بمثابة بطولة بديلة لدوري أبطال أوروبا.

وقررت أندية "مانشستر سيتي، تشيلسي، مانشستر يونايتد، أرسنال، أتلتيكو مدريد، برشلونة" الانسحاب من دوري السوبرليج.

وجاء قرار الانسحاب من الدوري بسبب جوائزها المالية الضخمة فضلا عن موجة الغضب العارمة من الجماهير والمسئولين ضد البطولة.

يذكر أن 12 ناديا وقعوا قبل يومين على عقود المشاركة في دوري السوبر الأوروبي، والتي تصل ميزانيتها لـ 6 مليار يورو، بدعم من بنك "بي جي مورجان" الأمريكي.

تشيلسي
برشلونة
أرسنال
أتلتيكو مدريد
دوري السوبر الأوروبي
السوبرليج

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ابو محمد 😎 ✍️
سلق متفلته ..
الاحساء 🌴🌴🌴
الله يجمع بينكم في نار جهنم 🌴
د محمد ماجد بخش
المعنى في قلب اللوحة
ابو محمد 😎 ✍️
الله يحمينا بحمايته من كل شر واذيه .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
طواغيت ايران ماينفع معاهم الا قنبله ذريه تبيدهم وتحرق اراضيهم بمن عليها .. .. اللين والحوار ماينفع مع المجوس ..

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