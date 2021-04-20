انسحاب مفاجئ لـ 6 أندية من دوري السوبر الأوروبي

وكالات (صدى):
حسمت 6 أندية موقفها النهائي من أطلاق دوري السوبر الأوروبي الذي كان سيكون بمثابة بطولة بديلة لدوري أبطال أوروبا.
وقررت أندية "مانشستر سيتي، تشيلسي، مانشستر يونايتد، أرسنال، أتلتيكو مدريد، برشلونة" الانسحاب من دوري السوبرليج.
وجاء قرار الانسحاب من الدوري بسبب جوائزها المالية الضخمة فضلا عن موجة الغضب العارمة من الجماهير والمسئولين ضد البطولة.
يذكر أن 12 ناديا وقعوا قبل يومين على عقود المشاركة في دوري السوبر الأوروبي، والتي تصل ميزانيتها لـ 6 مليار يورو، بدعم من بنك "بي جي مورجان" الأمريكي.