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"الصحة" تعلن إتاحة المزيد من المواعيد في مراكز لقاح فايزر بالرياض وجدة

منذ 39 دقيقة
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"الصحة" تعلن إتاحة المزيد من المواعيد في مراكز لقاح فايزر بالرياض وجدة

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة اليوم، عن إتاحة المزيد من المواعيد في مراكز اللقاح المعتمدة للقاح فايزر في مدينتي الرياض وجدة تفاعلاً مع رغبات المواطنين والمقيمين للحصول على لقاح كورونا .

وبينت "الصحة" أن مراكز اللقاح في مختلف مناطق المملكة تشهد إقبالاً كبيراً من أفراد المجتمع للحصول على اللقاح، وسط إجراءات تنظيمية وتدابير احترازية حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، مشيرة إلى أن عدد هذه المراكز يبلغ أكثر من 587 مركزاً حيث أُعطي 7410217 جرعة من لقاح كورونا حتى الآن.

وحثت الوزارة الجميع بسرعة الحصول على لقاح كورونا والتسجيل من خلال تطبيق صحتي، مؤكدةً أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة.

وجدّدت التذكير بالاستفادة من خدمة أولوية، التي وفرتها الصحة، حيث يُتاح من خلالها إمكانية التطعيم السريع بلقاح كورونا (كوفيد-19) لمن تزيد أعمارهم عن 75سنة وأكثر "حالياً" لجميع المواطنين والمقيمين، بدون تسجيل أو موعد أو انتظار وذلك بشكل مباشر من خلال زيارة أقرب مركز لقاح بكافة مناطق ومحافظات المملكة.

وأشارت "الصحة" إلى أن مراكز تقديم لقاح فايزر في الرياض تشمل : فندق الهيلتون، فندق كراون بلازا، معارض الرياض، مستشفى الدرعية، مركز صحي الخليج، مركز صحي الندوة، مركز صحي الجزيرة، جامعة الملك سعود، جامعة الإمام، مستشفى المواساة، مستشفى الحبيب، مركز صحي المصيف، مركز صحي المنصورة، مستشفى قوى الأمن بصلبوخ، مركز صحي الأمير سلطان بالأحمدية، مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني، فيما تشمل مراكز تقديم لقاح فايزر في جدة : مستشفى الولادة والأطفال، مستشفى جدة الميداني، المستشفى الجامعي بجامعة الملك عبدالعزيز، وزارة الحرس الوطني - مركز لقاحات كوفيد19، مطار الملك عبدالعزيز - الصالة الجنوبية، المركز الطبي الدولي.

جدة
الرياض
الصحة
كورونا

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 127201
منذ 11 دقيقة
الله يحمينا بحمايته من كل شر واذيه .. آمين ..

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ابو محمد 😎 ✍️
سلق متفلته ..
الاحساء 🌴🌴🌴
الله يجمع بينكم في نار جهنم 🌴
د محمد ماجد بخش
المعنى في قلب اللوحة
ابو محمد 😎 ✍️
الله يحمينا بحمايته من كل شر واذيه .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
طواغيت ايران ماينفع معاهم الا قنبله ذريه تبيدهم وتحرق اراضيهم بمن عليها .. .. اللين والحوار ماينفع مع المجوس ..

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