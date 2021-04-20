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مجلس الوزراء يوافق على نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة

منذ 43 دقيقة
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مجلس الوزراء يوافق على نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة

الرياض (صدى):
وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، - حفظه الله - على نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.

وكان مجلس الوزراء بدأ الجلسة بالتطرق إلى فحوى المشاورات والمحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية، مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة حول المستجدات الإقليمية والدولية، وما تضمنته من إعلان المملكة تنظيم قمة سنوية لمبادرة "الشرق الأوسط الأخضر".

وجدد مجلس الوزراء دعوة المملكة لإيران بالانخراط في المفاوضات الجارية، وتفادي التصعيد وعدم تعريض أمن المنطقة واستقرارها إلى المزيد من التوتر، وضرورة توصل المجتمع الدولي لاتفاق بمحددات أقوى وأطول مع تنفيذ إجراءات الرصد والمراقبة؛ لمنع إيران من الحصول على السلاح النووي ومن تطوير القدرات اللازمة لذلك.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سلق متفلته ..
الاحساء 🌴🌴🌴
الله يجمع بينكم في نار جهنم 🌴
د محمد ماجد بخش
المعنى في قلب اللوحة
ابو محمد 😎 ✍️
الله يحمينا بحمايته من كل شر واذيه .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
طواغيت ايران ماينفع معاهم الا قنبله ذريه تبيدهم وتحرق اراضيهم بمن عليها .. .. اللين والحوار ماينفع مع المجوس ..

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