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شاهد.. استشاري أمراض معدية يطالب بفرض إجراءات مشددة بعد ارتفاع إصابات كورونا

منذ 45 دقيقة
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شاهد.. استشاري أمراض معدية يطالب بفرض إجراءات مشددة بعد ارتفاع إصابات كورونا

عادل الحربي (صدى):
علق الدكتور علي الشهري استشاري الأمراض المعدية، على ارتفاع إصابات كورونا وتخطيها حاجز الـ 1000، قائلا:" بات أمرًا مقلقًا"، كما طالب بفرض إجراءات مشددة في المملكة.

وأوضح علي الشهري خلال مداخلة هاتفية بقناة "الإخبارية" أنه يلاحظ زيادة في الحالات الحرجة، إضافة إلى زيادة الحالات بين صغار السن.

ولفت إلى أن أكثر المصابين لهم علاقة بزيارات أو تجمعات، وهذا قد يكون من أسباب زيادة الإصابات بين النساء، كما شدد على ضرورة التهوية في المنازل وفي أماكن التجمعات.

وأبان أن  التجمعات ممنوعة تماما ولو طبقنا ذلك سيحل مشكلة كبيرة في هذه الأعداد، موضحا أن التهوية الجيدة تقلل مخاطر انتقال العدوى بشكل كبير.

الأمراض المعدية
إصابات كورونا
علي الشهري

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ابو محمد 😎 ✍️
سلق متفلته ..
الاحساء 🌴🌴🌴
الله يجمع بينكم في نار جهنم 🌴
د محمد ماجد بخش
المعنى في قلب اللوحة
ابو محمد 😎 ✍️
الله يحمينا بحمايته من كل شر واذيه .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
طواغيت ايران ماينفع معاهم الا قنبله ذريه تبيدهم وتحرق اراضيهم بمن عليها .. .. اللين والحوار ماينفع مع المجوس ..

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