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المسحل يهاتف رئيس النصر للاطمئنان على حالة مصابي الفريق

منذ ساعة
1577
المسحل يهاتف رئيس النصر للاطمئنان على حالة مصابي الفريق

نواف السالم (صدى):
أجرى رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل اتصالًا هاتفيًا برئيس نادي النصر مسلي آل معمر للاطمئنان على حالة المصابين في الفريق.

وكان مسلي آل معمر رئيس نادي النصر وجه سالة شكر خاصة إلى ياسر المسحل رئيس اتحاد الكرة بسبب المساهمة في علاج اللاعب أيمن يحيى لاعب الفريق.

وقال آل معمر: أيمن يحيى نجم النصر والمنتخبين الأولمبي والأول، غادر فجر اليوم إلى ميونيخ للعلاج .. أشكر أخي العزيز ياسر المسحل الذي تابع بنفسه إجراءات سفره من مطار الملك خالد .. وتسهيل دخوله إلى المانيا في ظل الإجراءات الصعبة.

 

نادي النصر
ياسر المسحل
مسلي آل معمر

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ابو محمد 😎 ✍️
سلق متفلته ..
الاحساء 🌴🌴🌴
الله يجمع بينكم في نار جهنم 🌴
د محمد ماجد بخش
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ابو محمد 😎 ✍️
الله يحمينا بحمايته من كل شر واذيه .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
طواغيت ايران ماينفع معاهم الا قنبله ذريه تبيدهم وتحرق اراضيهم بمن عليها .. .. اللين والحوار ماينفع مع المجوس ..

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