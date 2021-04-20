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زيادة 19% في طلبات الأسماء التجارية خلال الربع الأول 2021

منذ ساعة
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زيادة 19% في طلبات الأسماء التجارية خلال الربع الأول 2021

الرياض (صدى):
ارتفعت طلبات الأسماء التجارية في الربع الأول من العام 2021 بنسبة 19% مقارنة مع عدد طلبات الأسماء التجارية في الربع الأول من العام 2020.

وتلقت الوزارة 78,056 طلباً للأسماء التجارية في الربع الأول من العام 2021، مقارنة مع 65,716 طلباً خلال الربع الأول من العام 2020.

وجاءت أنشطة المطاعم، والمقاهي، والمقاولات، والمواد الغذائية في مقدمة الأنشطة الأكثر طلباً للأسماء التجارية.

وسجلت المؤسسات العدد الأكبر من طلبات الأسماء التجارية في الربع الأول من العام الجاري بواقع 64,967 طلباً، فيما بلغ عدد طلبات الأسماء التجارية للشركات 13,089 طلباً.

 

المطاعم
الأنشطة التجارية
المواد الغذائية
المقاهي
المقاولات

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ابو محمد 😎 ✍️
سلق متفلته ..
الاحساء 🌴🌴🌴
الله يجمع بينكم في نار جهنم 🌴
د محمد ماجد بخش
المعنى في قلب اللوحة
ابو محمد 😎 ✍️
الله يحمينا بحمايته من كل شر واذيه .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
طواغيت ايران ماينفع معاهم الا قنبله ذريه تبيدهم وتحرق اراضيهم بمن عليها .. .. اللين والحوار ماينفع مع المجوس ..

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